Nedim Şener: 'İyi kasap' dükkânında da insanlar kıyma ediliyor, neymiş Meral Hanım partinin ismini 'İyi' koymakla iyi olunmuyormuş

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, itibar suikastını eleştirmek için söylediği, “Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor” sözlerini hatırlatarak,“İyi kasap' dükkânında da insanlar kıyma ediliyor. Demek ki neymiş Meral Hanım, partinin adını 'İyi” koymakla iyi olunmuyormuş. 'İyi' olmak için iyi insanlarla çalışmak gerekir. Nitekim öyle insanlar da o partide mevcut. Hakaretten, tehditten şikâyet ediyorsanız, temizliğe önce içinizdeki pislikleri temizleyerek başlayın." düşüncesini dile getirdi.

Akşener partililerin içi yüzünden haberdar olmadığını belirten Şener kendisinin de İyi Partililerin 'linci'ne uğradığını yazdı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Asıl seviyesizlik, ahlaksızlık İP’nin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ten geldi. Twitter hesabından, “İp ne?” diye sorunca, kendisine, “İP ne diye soruyor, AKP gibi, CHP gibi, MHP gibi parti kısaltması” diye cevap verdim. Ben gerçekten yaptığım kısaltma olan “İP”nin anlamını sorduğunu sandığımdan bu cevabı yazdım. Ama Yasin Öztürk’ün içindeki ahlaksız kişilik ve kötülük bir sonraki tweet’inde ortaya çıktı ve soru işaretini cümlesinin başına koyarak, “? Var diye soru sorduğumu sandın. Şimdi direkt söylüyorum ip ne, Ağababalarına bile İYİ demeyi öğrettik, sana da bir gün İyi demeyi s... s... öğreteceğiz” yazdı.

Meğer derdi soru sormak değil, cinsiyetçi küfürmüş. Belki parti içi eğitimlerde İYİ Parti demeyi s... s... öğretiyorlar ama Yasin Öztürk’ün hatası beni o partililerle karıştırmasıydı.



Şu notu da ekleyeyim: Kurulduğu günden beni Adalet ve Kalkınma Partisi’ne “AKP” kısaltmasını kullanıyorum. Ekranda bir kez Mehmet Metiner’in “Partimizin adı AK Parti” hatırlatması dışında ne bir uyarı, ne bir tehdit, ne bir hakaret duydum. İYİ Parti’nin resmi kısaltmasının aynı olması da sadece o partilileri bağlar. O yüzden, AKP, CHP, HDP, SP gibi o da İP’dir benim için.

Milletvekili sıfatı taşıyan terbiye yoksunundan sonra, partinin illerdeki ve ilçelerdeki yöneticileri de küfür, hakaret ve tehdide başladı. En gülüncü ise İP’nin İstanbul Yönetim Kurulu üyesi ipsiz Murat Köse isimli korkaktan geldi. Twitter hesabından, “Bak Nedim biz, sopayla insanların kafasını gözünü patlatmayı tasvip etmiyoruz. Lakin bu yöntemi savunanlardan çok küçük bir kısım da olsa, bizim partiye gelenler oldu. Tamamı öte tarafta kalmış değil yani. Yarın öbür gün, kolunu bacağını kırıp eline verirler. Uyarmadı deme!” ifadelerini kullandı. Kendisine adresini vermesi halinde geleceğimi söyledim ama o birkaç kez hesap uzantısını değiştirip izini kaybettireceğini düşündü.

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