Nedim Şener: İngilizler Akın İpek'i korumak için bu önlemi aldılar

Posta yazarı Nedim Şener, 'FETÖ'den aranan Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verilmesine ilişkin, "Bana göre, İngilizler Akın İpek’i Türkiye’ye iade etmek için karar çıkarmadılar onu korumak için bu önlemi aldılar"dedi. Önlemlerin Akın İpek'in güvenliği için olduğunu kaydeden Şener yazısında, "Siz bakmayın, “Evinden başka yerde kalamayacak, pasaportuna el kondu, elektronik kelepçe takılacak” ifadelerine yer verdi.

Nedim Şener'in "İngiliz oyunu! başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2018) yazısı şöyle:

"Dün gün boyu şu haberi konuştuk: “Firari FETÖ’cü Akın İpek’e Londra’da ev hapsi verildi. İpek’in pasaportuna da el konuldu. Türkiye’nin Akın İpek’in usule uygun olduğuna hükmeden mahkeme iadeye ilişkin kesin kararını eylül ayında vereceğini belirterek bu süreç için bir dizi tedbir kararı aldı. İngiliz makamları İpek hakkında yakalama kararı çıkararak mahkemeye sevk etti. İpek’in Londra’dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalması yasak...”

Haberi duyduğumdan beri “İngiliz oyunu” deyip duruyorum.

Yorumuma da “İnşallah yanılırım ve bundan da çok memnun olurum” diye başlıyorum. Bana göre, İngilizler Akın İpek’i Türkiye’ye iade etmek için karar çıkarmadılar onu korumak için bu önlemi aldılar.

Bundan iki hafta önce Akın İpek’in Londra sokaklarında çekilmiş görüntüleri Anadolu Ajansı’nda yayınlandı. Görüntülerin gizli kamera çekimi özelliği taşıması FETÖ’cüleri ve onları himaye eden İngilizleri telaşlandırmış olmalı. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı 20’den fazla ülkeden 100 civarında FETÖ üyesini Türkiye’ye getirdi. Amerika ve Avrupa kamuoyunda bir süredir, örgütün faaliyet gösterdiği ülkelerle yapılan anlaşmalara göre iade edilen bu FETÖ üyelerinin MİT tarafından kaçırıldığı yalanı ortaya atılıyordu.

FETÖ elebaşı uyarmıştı

Nitekim FETÖ elebaşı Gülen kısa süre önce bu konuda internetten yaptığı açıklamada, “Ulu orta dolaşmayın. Derdest etmiş, götürmüşler ise onun için bir şey yapamazsınız. Ama yakalanmamış, ayrılmışsanız işlerini kolaylaştırma adına bir yerde ulu orta dolaşmamanız lazımdır. Eşkıya arabayı yanaştırır, kaçırır sizi. Ali Baba’nın kırk haramileri her yerde dolaşıyorlar” diye örgüt üyelerine akıl veriyordu.

Siz bakmayın, “Evinden başka yerde kalamayacak, pasaportuna el kondu, elektronik kelepçe takılacak” sözlerine. Alınmışsa bu önlemlerin hepsi Akın İpek’in güvenliği içindir. İpek zaten Londra dışına çıkmıyor, pasaporta ihtiyacı yok. Gündüz ofislerine gidip akşam evine gitmek zaten günlük rutini. Elektronik kelepçe ise bir an gözden kaybolursa kolay bulunup güvenliği sağlanabilsin diyedir.

O yüzden boşuna ABD ve Avrupa’nın FETÖ’cüleri iade etmesini beklemeyin. Yunanistan fiili darbecileri bile korumaya almışken böyle bir beklentiye girmek hayalden de öte. Ben yine de “İnşallah yanılırım” diyorum. Komplo teorilerine değil gerçeklere inanın.

Bir komplo teorisi daha

Alın size bir komplo teorisi daha; “Türkiye, İngiliz derin devletine savaş açmış olan ve bir de ‘Üst Akıl İngiliz Derin Devletinin İçyüzü’ diye kitap yazan Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon yapıp tutuklayınca İngiltere de FETÖ’cü Akın İpek’i ev hapsine alıp pasaportuna el koydu.”

Buna bir de Adnan Oktar’ın gözaltına alınması için “İngiliz derin devletinin operasyonu” sözlerini eklediğimde komplo teorisi soslanmış biçimde yemeye hazır. Yemeyin, size kimsenin yalanlarını yutturmasına izin vermeyin.

Dostunuzu düşmanınızı bilin. Ve unutmayın."