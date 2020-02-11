Nedim Şener ile CHP'li Yurter Özcan Twitter'da birbirine girdi

Hürriyet yazarı Nedim Şener ile CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan arasında sosyal medya üzerinden hakaretlere varan ifadelerin kullanıldığı 'CNN Türk' tartışması yaşandı. Şener'in CNN Türk hakkındaki yazısına yönelik Yurter Özcan'ın "Hapisten çıkmak için aileni kimlere aracı olarak yolladığını unutma" demesi üzerine Şener, "Bak şerefsiz CHP’li, senin orada FETÖ’cülerle ne haltlar yediğini kendin anlatıyorsun zaten. Şimdi azıcık onurun varsa, hapisten çıkmam için kim nereye gitmiş açıkla. Seni böyle bırakmam şerefsiz yalancı" ifadelerini kullandı.

Şener Twitter'da yaşanan tartışmanın devamında, "Eğer şerefsiz değilsen kim kiminle görüştü açıkla yoksa şerefsizin Amerikan malısın. Ama seni böyle bırakmam" dedi.

Şener'in tweetlerinin üzerine Yurter Özcan'dan yanıt geldi. Özcan, "Bana “şerefsiz CHP’li” diyen Nedim Şener: Her CHP’li şereflidir. Ama senin gibi bir iktidar yalakası şereften ne anlar? Elbet bu hakaretinin cevabı sana mahkemede verilir. İktidar yalakası, benden Türkçesini istediğin raporun 2009 Cumhuriyet gazetesi manşetiydi bu. Korku hafızana kötü gelmiş. Şerefsiz CHP’li hakaretinin bedelini de ödeyeceksin. Bunu unutma." ifadelerini kullandı.

Yurter Özcan Suç Duyurusunda Bulundu

CHP’nin söz konusu boykotu FETÖ talimatı ile yaptığını iddia eden Nedim Şener’le Yurter Özcan‘ın sosyal medyadaki kavgasından sonra, Özcan, Nedim Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Nedim Şener'in attığı tweetlerin hakaret içerikli olduğunu belirten Özcan, hakaret suçundan dolayı Şener hakkında kamu davası açılmasını talep etti.

Ayrıca Yurter Özcan'ın, Nedim Şener hakkında tazminat davası açacağı da belirtildi.