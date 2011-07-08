-NEDİM ŞENER İKİ DAVADAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Gazeteci Nedim Şener'in iki davadan yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ''Fuar yeri kavgası, rüşvet soruşturmasına dönüştü'' başlıklı habere ilişkin açılan davanın duruşmasına, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı gazeteci Nedim Şener, eşi Vecide Şener ve çok sayıda gazeteci arkadaşı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Şener, eser sahibinin kendisi, yazıda belirtilen hususların o tarihlerde konuşulan konular olduğunu ve yazı ile adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali suçlarını işlemediğini söyledi. Şener, gizliliği ihlal edildiği iddia olunan soruşturmanın Adalet müfettişlerince yapılan bir soruşturma olduğunu ifade ederek, ''Bir ihlal söz konusu olsaydı, Adalet Bakanlığınca ya da soruşturmayı yapan müfettiş tarafından hakkımda bir işlem yapılması gerekirdi'' dedi ve beraatini talep etti. Sanık Nedim Şener'in avukatı Yücel Döşemeci de yazıda haklarında inceleme bulunan hakimlerin cezalandırılmaları ya da incelemeden kurtulmaları yönünde hiçbir yorumun bulunmadığını söyledi. Hakim Rüveyde Çakmak Kaner, katılma talebinde bulunan Ferşat Aydın'ın suçtan zarar görme ihtimali göz önünde bulundurularak davaya katılımının kabulüne ve aynı yazı ile ilgili olarak farklı suçlardan dava bulunduğu için dosyaların birleştirilmesine karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi. -İKİNCİ DAVA- Yine aynı gazetede yayımlanan ''Yol İş Sendikası'nda 'Organize' yolsuzluk'' başlıklı habere ilişkin açılan davanın duruşmasında da savunmasını yapan Şener, suça konu yazının kendisi olduğunu, çalıştığı gazete grubunda ve diğer gazete gruplarında hazırlanan haberlerin bir havuzda toplandığını belirtirken, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Nedim Şener, davanın Ramazan A. ve Yol İş Sendikası tarafından açıldığını söyleyerek, ''Bizim gazetecilik yapmamıza engel olmak istediler'' iddiasında bulundu. Bu arada, Şener'in, ''Yazmadığım bir kitaptan dolayı Ergenekon davasından tutukluyum. Ama yazdığım yazıların arkasındayım'' şeklindeki sözleri tutanağa geçmedi. Hakim Rüveyde Çakmak Kaner, şikayetçiler avukatı Erol Aras'ın davadan vazgeçme dilekçesi verdiğini belirterek, vazgeçme sebebiyle Ramazan A. ve Türkiye Yol İş Sendikasının katılan sıfatının kaldırılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan, duruşma sonrasında Gazetecilere Özgürlük Platformu adına konuşan Muhittin Doğan, Şener'in bugün iki ayrı davadan yargılandığını belirterek, ''Nedim Şener'in iki davadan yargılandığını öğrenince şok yaşadık. Nedim Şener, gazetecilik yaptığını ve söylediklerinin arkasında olduğunu söyledi. Türkiye'de gazeteciliğin ne kadar zor yapıldığını bir kez daha görmüş olduk'' diye konuştu.