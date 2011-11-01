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Nedim Şener iki ayrı davadan beraat etti

Oda Tv davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nedim Şener, hakaret ve gizliliği ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı iki ayrı davadan beraat etti.

01 Kasım 2011 02:00

 
T24 -  Oda Tv davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Nedim Şener,  hakaret ve gizliliği ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı iki ayrı davadan beraat etti.


Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci-yazar Nedim Şener hakaret ve gizliliği ihlalden yargılandığı iki ayrı davadan beraat etti. Beraat kararlarını eşine el sallayarak yaşayan Şener’in cezaevinde oldukça kilo verdiği gözlendi.



Toplam 6 yıla kadar hapsi isteniyor


Hürriyet gazeteside yer alan habere göre, Nedim Şener’in CNR Fuarcılık’ın da adının karıştığı rüşvet operasyonuyla ilgili bir ihbar mektubundan yola çıkarak yaptığı "Rüşvet paraları ceplerden taşıyor" başlıklı haberi 23 Ekim 2010’da Milliyet Gazetesi’nde yayınlanmıştı.


Haberde Bakırköy Adliyesi’nde görevli bazı kişilerin isimleri de rumuzlarla yer alıyordu. Haberde geçen F.A. rumuzunun kendisi olduğunu iddia eden h?kim Ferşat Aydın, gizliliği ihlal ve hakaretten Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bunun üzerine Nedim Şener hakkında hakaret ve gizliliği ihlal ettiği iddiasıyla toplam 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iki ayrı dava açılmıştı.



"Hakim Bey'i üzdüysem özür dilerim"


Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hakim Hasan Gülver, davaları bitireceğini belirterek Nedim Şener’den son sözlerini sordu. Nedim Şener, "Ferşat Bey’i üzdüysem gerçekten üzgünüm. Kendisi kırıldıysa, özür diliyorum. Hakaret kastım yoktu" dedi.


Davaları karara bağlayan Hakim Hasan Gülver, Nedim Şener’in iki ayrı davadan da beraatine hükmetti. 




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