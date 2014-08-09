Nedim Şener, Hrant Dink soruşturmasında tanık olarak dinlenecek

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde ihmali veya kastı olduğu iddia edilen, aralarında eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek ve eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in de olduğu kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Nedim Şener tanık olarak ifadeye çağrıldı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, soruşturmayı yürüten savcı Yusuf Hakkı Doğan, gazeteci Şener’i arayarak, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 10’da Çağlayan Adliyesi’nde tanık olarak ifade vermeye davet etti. Şener de savcının davetini kabul etti.

Dink cinayetini kararttılar

Dink soruşturmasında yapacağı tanıklığa ilişkin Radikal'e konuşan Gazeteci Nedim Şener, ifadesinde şüpheli polislerin Dink cinayetini kararttığı iddiası üzerinde duracağını dil getirdi. Olaya ilişkin bütün bildiklerini savcıya anlatacağını dile getiren Şener, şunları söyledi: “İfademde bana Dink cinayeti hakkında yazdıklarımla bunların Ergenekon kapsamında tutuklanmamla arasındaki ilişki sorulacak diye düşünüyorum. Benim o davaya eklenmem, cinayette sorumlu olan polislerin delil karartma çabalarından birisiydi. Dink cinayeti hakkındaki kitabımda, Akyürek’in Başbakanlık Teftiş Kurulu üyelerini tehdit ettiğini yazmıştım. Buna açıklık getireceğim. Cinayetten sonra Muhittin Zenit adlı polisin, Yılmazer’in yönlendirmesiyle Erhan Tuncel’i aramasına ilişkin bildiklerimi anlatacağım. MİT’in ve Jandarma’nın rolünü aktaracağım. Dink’i valilikte uyaran MİT’çi Özel Yılmaz’ın ifadesinin alınması gerekiyor. Cinayeti karartmak için yargı ve polis içerisindeki işbirliğinden söz edeceğim. Yılmazer’in cinayeti karartmak için Nazlı Ilıcak ve Adem Yavuz Arslan’a yazdırdığını düşündüğüm kitaplardan söz edeceğim.”