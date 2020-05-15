Nedim Şener: Firari eski TSK mensubu FETÖ üyeleri yine TSK’da hedef aldıkları isimlerle ilgili yalan, iftira dolu mesajlar paylaşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Firari eski TSK mensubu FETÖ üyeleri, açtıkları Twitter hesapları üzerinden yine TSK’da hedef aldıkları isimlerle ilgili yalan, iftira dolu mesajlar paylaşıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Bazılarının isimleri sahte, profil resmi olarak bol bol Atatürk fotoğrafı, milli bayramlarda coşkulu mesajlar yayınlıyorlar. Hepsi algı yaratmak ve operasyon çekmek için. Millî Savunma Bakanlığı’nın içinde olup bitenlerden Türkiye’nin yurt dışı operasyonlarına kadar her konuda yalan dolu mesajlar yazıyorlar. Türkiye’nin terörle mücadelesini, Libya operasyonunu, KKTC’de gaz arama faaliyetlerini, Suriye topraklarındaki operasyonunu uluslararası alanda karalamak için elinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

TSK içinde sayıları iyice azalmış olan FETÖ temizliği yapanlarla özel olarak uğraşıyorlar, bazılarını savcılığa şikâyet eden bile var. Hedef alınanların başına elbette Tümamiral Cihat Yaycı’yı ve ekibini koyuyorlar. Sebebi, FETÖMETRE. 78 temel ve 273 alt kriterden oluşan ve kamuoyunda FETÖMETRE uygulaması olarak bilinen kriterlerle Deniz Kuvvetleri’nden bugüne kadar 3 bin 934 personel kamu görevinden çıkarıldı.

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