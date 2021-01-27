Nedim Şener: FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi sonrası bile yargıya eleman sokması sadece bu soruşturmaları yapanların derdi mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Geçen hafta HSK’nın 9 hâkim-savcıyı ihracı, 4’ünü açığa alması, 22 tanesinin göreve iade talebinin reddi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın 44 hâkim savcı için gözaltı kararı bir şey ifade ediyor mu? Yüzlercesi hakkında incelemenin devam etmesi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi sonrası bile yargıya eleman sokması sadece bu soruşturmaları yapanların derdi mi?" düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında, "Evet, ByLock yazışmalarından ya da ifade metinlerinde 'Vefa', 'Ay Yıldız' ve 'Sosyal Demokrat' olarak bilinen kripto FETÖ’cülerden bazıları tespit edildi. Ya edilemeyenler? Onlar artık bu isimleri kullanmıyorlar, kendilerini başka kimliklerin arkasına gizliyorlar." yorumunu yaptı.

Şener, "Hangi kimlikler mi? Hak-Yol’u yakından bilen üst düzey bir hâkimin ifadesiyle, 'Hak-Yol’cu, Menzil’ci, İlim Yayma’cı, Ülkücü, sosyal demokrat bunlardan birkaçı..." ifadesini kullandı.