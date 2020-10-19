Nedim Şener: FETÖ Kırgızistan’da ‘ödülünü’ aldı, Milli eğitime FETÖ’cü bakan atandı!

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Kırgızistan'da FETÖ yapılanmasının yoğun olduğunu belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı'na atanan Almazek Beisenaliev'in 'FETÖ'cü' olduğunu yazdı.

Şener, "FETÖ bugün bile bağlı olduğu ABD’ye Orta Asya’da nüfuz sağlayacak; siyasetçi, bürokrat, akademisyen, asker, polis, yargıç, gazeteci, öğretmen, kısaca ABD ajanı olacak kişileri yetiştirmeye devam ediyor. Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı Beisenaliev, kelimenin tam anlamıyla bir FETÖ üyesi. Tezi bile FETÖ elebaşı Gülen’in pedagojisi üzerine. Sadece tez değil, bu konuda yayınlar, makaleler yayınlamış birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "Gerçi FETÖ Kırgızistan’da hep en üst düzeyde koruma altındaydı; eski Cumhurbaşkanı Atambayev, Türkiye’nin çabalarına karşı FETÖ’yü hep korudu. Yerine gelen ve ayaklanmayla istifa eden, Rusya’ya yakın olan Cumhurbaşkanı Ceenbekov tehlikenin farkındaydı ama gücü FETÖ’nün ülkeden temizlenmesine yetmedi." görüşünü savundu.

Şener, "Çünkü FETÖ dediğimiz şey Amerika çıkarlarıdır, o çıkarlar için hizmet eden bir istihbarat operasyon aracıdır. FETÖ ile mücadele edecek olan Amerika ile karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Bunun için önce siyasi gücün, ardından Amerika’yı karşına alma cesaretin olacak, yoksa yenilgi kaçınılmazdır. Kırgızistan’da yaşananların adı 'Amerikan-Rus nüfuz savaşıydı'. FETÖ, ABD adına tetikçiydi. Ayaklanma ile FETÖ de yönetim değişikliğindeki rolü ile ödülünü aldı ama asıl Amerika, siyasi kaosun arkasındaki rolü ile Kırgızistan gibi bir ülkede güçlü nüfuzunu koruyarak savaşın kazananı oldu." düşüncesini dile getirdi.

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