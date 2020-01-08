Nedim Şener: FETÖ'den gözaltına alınanların yüzde 41'i itirafçı oldu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ üyesi rütbeli TSK personelinin sayısısın 5 bin 600 civarındayken, sabit hat soruşturmalarında ise 17 bin 370 FETÖ üyesinin tespit edildiğini yazdı. Şener, FETÖ'den gözaltına alınanların yüzde 41'inin itirafçı olduğunu dile getirdi.

Şener yazısında, “15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ üyesi rütbeli TSK personelinin sayısı 5 bin 600 civarındaydı. 2017 yılı Mart ayından itibaren başlayan ‘sabit hat’ soruşturmalarında ise 17 bin 370 FETÖ üyesi tespit edildi. Yani darbeye katılanların iki katından fazlası bu yolla belirlendi. Bunların 1359’u firar ederken 16 bin 11’i gözaltına alındı. Delillere rağmen gözaltına alınan ve inkâr yolunu seçen 6 bin 164 kişi tutuklandı. İlginç rakam ise itirafçı sayısında... Delilleri inkâr edip tutuklanan 6 bin 164 kişi iken, itirafçı olarak serbest kalanların sayısı 6 bin 439 olarak gerçekleşti. Yani inkâr edenden çok itiraf eden var. İtirafçıların gözaltına alınanlara oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.

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