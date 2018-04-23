Nedim Şener: FETÖ imamlarının irtibat kurduğu TSK mensuplarının 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik olarak yürütülen “ankesör” soruşturması için, "Bu durum FETÖ’nün hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Şener, "Türkiye’nin tüm illerinde 4.500 ankesörlü hat bilgileri bir veri havuzunda toplandı" diyerek, "FETÖ’nün sivil imamlarının irtibat kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu sayısının 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamelerde, haklarında dava açılan askerlerin, örgütün “mahrem imamları” diye adlandırılan hücre liderlerince tek yönlü, bazen ardışık (birbirinin peşi sıra kısa aralıklarla), bazen de ardışık olmayan düzenlende arandıkları kaydedilmişti.

Şener'in "Abime sorayım" başlığıyla (23 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

(...) Soruşturma derinleştiriliyor ve o sivil imam da gözaltına alınıyor. Böylece FETÖ’cü binbaşı tüm bağlantılarını samimi bir şekilde anlattığı için etkin pişmanlıktan yararlanıp evine gönderiliyor. Bu durum FETÖ’nün hâlâ aktif olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim İstanbul’da 450 ankesörlü hat üzerinden yapılan ve ardışık arama denilen sistemle 5 bine yakın FETÖ iltisakı olan isim belirlendi.



Bu uygulama Türkiye genelinde büyük bir araştırmaya dönüştü. Türkiye’nin tüm illerinde 4.500 ankesörlü hat bilgileri bir veri havuzunda toplandı. Bu hatlar üzerinden FETÖ’nün sivil imamlarının irtibat kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu sayısının 20 bine ulaştığı tahmin ediliyor.



Önümüzdeki günlerde bunların sonuçlarını daha net göreceğiz.