Nedim Şener: FETÖ'cüler ABD'deki tecavüz skandalının üstünü örttü

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ içinde şimdiden dört grup oluştu ve değişik olayları birbirlerinin yıpratmak için kullanıyor.Tıpkı yolsuzluk olaylarını ihbar etmeleri gibi bu olayda da birbirlerini ele veriyorlar." düşüncesini dile getirdi. Şener, ABD'de yaşanan tecavüz skandalı yaşandığını ve üstünün örtüldüğünü öne sürdü.

Şener, "FETÖ’cü Haldun Çetinkanat, uzun süre Denizli’de Özel Mediklinik Hastanesi’nde çalışan bir uzman doktordu. FETÖ elebaşına en yakın isimlerden olan İsmail Büyükçelebi aracılığıyla Amerika’ya firar etti. Çetinkanat, FETÖ yönetiminin özel önem verdiği isimlerden birisiydi. Bu kişinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı olmasına rağmen Amerika’da 'Hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı.Tedavi adı altında yalnız tecavüz değil, aynı zamanda 30 kadına da muayene sırasında cinsel tacizde bulundu. Başta İsmail Büyükçelebi, Mustafa Fidan, Gürkan Vural olmak üzere referanslarını Twitter üzerinden iptal etmeye başladı." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Ayrıca FETÖ cinsel taciz olaylarının örgüt içerisinde duyulmaya başlanmasıyla böyle bir doktorla ilgilerinin olmadığını sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Oysa tecavüzcü Çetinkanat’ın Pensilvanya’daki örgüt yönetimi ile ilişkilerini en iyi FETÖ üyeleri biliyor. Ancak daha önce de bir cümle ile değindim, FETÖ elebaşının ölümü sonrası liderlik mücadelesine şimdiden giren gruplar bu olayı kullanacak. Dolayısıyla daha fazlasını da öğreneceğiz.

İlginç olan ise açtığı okullarla Amerikan hazinesini dolandıran FETÖ’nün sahtekârlıklarına göz yuman Amerikan Adalet Bakanlığı ile FBI gibi kuruluşların, 7 kadına tecavüz ve 30 kadına taciz gibi büyük bir skandala sessiz kalması...

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