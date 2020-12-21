Nedim Şener: FETÖ elebaşı Gülen Koronavirüs’ü ağır geçirdi, felç oldu

GülenNedim Şener, Fethullah Gülen'in Koronavirüs'ü ağır geçirdiğini, vücudunun sağ kol ve bacağındaki kısmının da felç olduğunu yazdı.

Şener yazısında, "Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen’in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi. Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler. Örgüt tabanına, 'Türkiye’deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı' şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi." ifadesini kullandı.

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