Nedim Şener: FETÖ’cülerle, darbecilerle, darbeseverlerle uzlaşmayacağım

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, kendisine açılan davada şikayetçi kişinin ‘darbesever’ olduğunu ve uzlaşmayacağını belirtti.

Şener, “Mahkeme kararı ne olursa olsun o alçakça tweet’leri ortada duruyor. Ama ben tespitimi tekrarlayayım: Yazdığı birçok rezil tweet yanında, 15 Temmuz gecesi ‘Polise iş düşüyor, sağduyulu olup askere karşı gelmemeli, tek dileğimiz kansız olması” diye yazan kişi, “darbe şakşakçısı, bir darbeseverdir’, nokta.” düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısının son bölümünde, “15 Temmuz ihanet gecesini herkes unutsa ben unutmayacağım. Yalanlara karşı hep gerçeği söyleyecek, canını veren 251 şehidimizin, 2 bin 193 gazimizin ve ihanete uğrayan milletimizin hakkını savunacağım. Ne FETÖ’cüleri, ne kumpaslarını ne de darbesini unutacağım. FETÖ’cülerle, darbecilerle, darbeseverlerle asla ve asla UZ-LAŞ-MA-YA-CA-ĞIM” ifadesini kullandı.

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