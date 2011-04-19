Nedim Şener, eşine ve Orhan Dink'e sarılarak ağladı

T24 - Gazeteci Nedim Şener'in hazırladığı bir haberde eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya ilişkin soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanmasına Bakırköy Adliyesi'nde devam edildi. Duruşma salonuna getirilen Nedim Şener, eşi Vecide Şener'e ve Orhan Dink'e sarılarak ağladı.





Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener, "Şenay Avcı: Kimlikler görev gereğiydi" başlıklı haberinde "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Nedim Şener, Devrimci Karargah Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında evi aranan eski Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı'nın konuşmalarına dayalı olarak yaptığı haber nedeniyle "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" suçlamasıyla hakkında 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Nedim Şener ve avukatları hazır bulundu. Duruşmayı ayrıca Nedim Şener'in eşi Vecide Şener, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in kardeşi Orhan Dink, Gazeteci Uğur Dündar ve Sedat Ergin'in de aralarıda bulunduğu bir grup gazeteci izledi. Gazetecilerin bir kısmı da salonun küçük olması nedeniyle duruşma salonuna alınmadı. Duruşma salonuna Nedim Şener'in getirilmesiyle birlikte duruşma salonu önünde bekleyen gazeteci arkadaşları 'Nedim seni seviyoruz' diyerek Nedim Şener'i alkışladılar. Duruşma salonuna getirilen Nedim Şener, eşi Vecide Şener'e ve Orhan Dink'e sarılarak ağladı.



"Ergenekon davasının sanığı olarak karşınızda bulunuyorum"



Ergenekon Soruşturması kapsamında 43 gündür tutuklu bulunan Nedim Şener, suça konu yazının eser sahibi olduğunu belirtti. Nedim Şener, "Ergenekon davasının sanığı olarak karşınızda bulunuyorum" demesi üzerine Mahkeme Başkanı Rüveyde Çakmak Kaner de "Hayır, siz gizliliği ihlal etmek suçundan buradasınız" dedi. Nedim Şener ayrıca komplolara ve iftiralarada kurban gittiğini sözlerine ekledi.



"Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı ile görüştüm"



Araştırmacı gazeteci olduğunu ifade eden Nedim Şener, emniyet mensubu olan şüpheli Hanefi Avcı'nin evinde vahim silahlar ele geçirildiği şeklinde basında haberler çıktığını hatırlattı. Nedim Şener, "Konuyu araştırmak için Hanefi Avcı'nın eşi Şenay Avcı ile görüştüm. Şenay Avcı ile yaptığımız görüşmede silahların eşinin görevi dolayısıyla ve istihbaratçı olması sebebiyle devlet tarafından kendisine verilen silahlar ve kimlikler olduğunu beyan etti. Bende bu beyanının dayanaklarını sordum. O da arama sırasında düzenlenen tutanakları faksladı" dedi.



"Bir gazeteci olarak gerçeğin ortaya çıkarılması için yazıyı kaleme aldım"



Nedim Şener savunmasına şöyle devam etti: "Bu tutanakları incelediğimde basında ruhsatsız olarak lanse edilen silahın tutanağın 1. sırasında yer almasına rağmen ruhsatın 34. sırada yer aldığını, dolayısıyla bu eşleştirme yapılmadan dikkatsizlik sonucu sanki ruhsatsız silahmış gibi kamuoyuna duyurulduğunu tespit ettim. Bir gazeteci olarak gerçeğin ortaya çıkarılması suretiyle adaletin sağlanmasını hedeflediğim için bu hususu suça konu yazıda kaleme aldım. Yazıda tek amacım ve hedefim buydu"



"Beraatimi istiyorum"



Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek gibi bir kastının olmadığını savunan Nedim Şener, suçsuz olduğunu belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Avukatları Şehnaz Yüzenden, Yücel Döşemeci ve Günay Erkan, Nedim Şener'in suçsuz olduğunu belirterek beraatini istediler. Mahkeme Başkanı Rüveyde Çakmak Kaner, dosyanın karara bağlanması için incelenmesine karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi. Mahkeme Başkanı Rüveyde Çakmak Kaner Nedim Şener'e "Bir sonraki duruşmaya gelmek istemiyorsan sizi duruşmaya çağırmayız" demesi üzerine Şener, 'Çağırın gelirim' diye cevap verdi.



İddianame



Nedim Şener'in soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor. Nedim Şener 6 Mart 2011'de Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Nedim Şener, 43 gündür Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.



"Nedim Şener'e arkadaşlarından destek"



Şener'in tutuklanmasını protesto eden arkadaşları ve meslektaşları "Dokunan yansa da dokunacağız" sloganıyla bir araya gelerek Şener'e destek verdi. Grup adliye önünde pankart açarak "Ahmet, Nedim onurumuzdur" diyerek bağırdı.



Gazeteci Sedat Ergin: Herkese eşit adalet istiyoruz



Adliye önünde basın açıklaması yapan Gazeteci Sedat Ergin, "Adalet arıyoruz. Adalet istiyoruz. Çünkü evrensel hukuk normlarının uygun herkese eşit adalet istiyoruz tutuklu bulunan tüm gazeteciler için eşit adalet istiyoruz. Adalet bir gün hepimize lazım olacak" dedi.



Ben buna isyan ediyorum



Gazeteci Uğur Dündar ise "Nedim Şener bu ülkenin bankaları kaynakları hortumlanırken, ülkenin dışına milyarlarca dolar kaçırılırken, mafyalar çeteler yargısız infazlarına faili meçhullerine devam ederken bunların kitaplarının yazmış, naylon holdinglerin halkı tüyü bitmemiş yetimi nasıl sömürdüğünü tüm Türkiye'ye anlatmış, çok değerli dünyaca saygın gazeteciden biridir. Nedim'i bir takım insanlar eleştiriyor. Türkiye soyulurken, Türkiye'nin bankaları hortumlanırken mafyalar çeteler Susurluk çeteleri faili meçhul cinayetlerini işlerken tek satır yazı yazmayan bu insanların Nedim'i Ahmet'leri sorgulamaya hakları var mı? Ben buna isyan ediyorum" dedi.