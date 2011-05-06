-NEDİM ŞENER EŞİNE SARILARAK VEDALAŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Gazeteci Nedim Şener'in, yazdığı bir haberde, Cem Uzan'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmanın ardından Şener, eşi Vecide Şener'e sarılarak vedalaştı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nedim Şener getirildi. Duruşmayı, Şener'in eşi Vecide Şener ve çok sayıda basın mensubu izledi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Nedim Şener, suça konu olan eser sahibinin kendisi olduğunu, daha önceki dönemlerde İmar Bankası yolsuzlukları ile ilgili olarak çok sayıda araştırma ve haber yaptığını ifade etti. Şener, Uzan ailesi ile ilgili de ''Bir Korku İmparatorluğunun Çöküşü'' adlı kitabı kaleme aldığını, o dönemlerde gerek katılan, gerek ailenin fertlerinden bahseden magazinsel çok sayıda haberin eline ulaşmasına rağmen, bu haberlerin özel hayat kapsamına gireceği için, saygısından yazmadığını söyledi. Cem Uzan ve eski eşi arasındaki evlilik sözleşmesini kaleme aldığını belirten Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konu, özel hayatın mahremiyeti kapsamında kalmayıp, kamuoyunun mutlaka bilgilenmesi gereken bir konuydu. Çünkü Uzanların kesinleşmiş karar ile 50 milyar dolar olarak tahmin edilen yüklüce bir zararı Hazineye yüklemiş olduğu belirlenmiş. Bahsetmiş olduğum mahkeme kararları tek kalemde verilmiş olan kararlar değil, birçok karar olup, tüm bunların sonucunda Hazine'ye yüklenen zarar yaklaşık olarak belirtmiş olduğum miktardır. Türkiye aleyhine açılan 'Libenanco' davasında, bu sözleşme delil olarak dosyaya sunulmuştur. İsnat edilen suçu işlemedim. Sözleşmeyi gizli yollarla elde etmiş değilim. Çünkü bu sözleşme, Amerika'da, avukatlar huzurunda noterden yapılmış bir sözleşme olup, taraflara bir örneği verilmiştir.'' Kamuoyunu ilgilendiren kişilerin, evlilik sözleşmelerinin pek çok gazetede haber konusu olduğunu dile getiren Şener, yaptığı haberin, haber değeri taşıdığını, suçsuz olduğunu belirterek, beraatına karar verilmesini istedi. Sanık avukatı Yücel Döşemeci, faaliyetleriyle Türk halkına ekonomik külfetler yükleyen Cem Uzan'ın, sadece bir iş adamı değil aynı zamanda bir dönem Genç Parti'nin genel başkanı olduğunu söyleyerek, ''Suça konu olan yazı, belgeye dayalıdır. Sanığın beraatını talep ediyorum'' dedi. Cem Uzan'ın avukatı Mehmet Ferhat Ünal ise müvekkili hakkında İmar Bankasından kaynaklanan açılmış birkaç davasının bulunduğunu, ancak bu davaların hiçbirinde verilmiş bir karar olmadığını, yazıda belirtilen evlilik sözleşmesinin iki kişi arasında gerçekleştiğini ve kamuoyunu ilgilendirmeyen özel hayat kapsamında kaldığını kaydetti. Hakim Rüveyde Çakmak Kaner, başka suçtan tutuklu sanık Nedim Şener'in duruşmada hazır edilmesi için Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevine yazı yazılmasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Şener, eşi Vecide Şener'e sarılarak vedalaştı. -DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI- Duruşma sonrasında Bakırköy Adliyesinin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Gazetecilere Özgürlük Platformu dönem Başkanı Ferai Tınç, Türkiye'de gazeteciler hakkında binlerce dava olduğunu, platform olarak, Türkiye'nin basın özgürlüğüne sahip bir ülke olmasını istediklerini ifade etti. Tınç, şunları söyledi: ''Biz, Gazetecilere Özgürlük Platformu olarak düzenlediğimiz kongrede çeşitli kararlar aldık. Başında tutuklu gazeteci arkadaşlarımızın serbest bırakılması geliyor. Gazetecilerini tutuklayan bir ülkede iyi bir gazetecilik de olmaz. İyi gazetecilik yapılmayan bir ülkede ise demokrasiden ve şeffaflıktan söz edilemez. Biz buradayız, demokratik gazetecilik yapmak için, arkadaşlarımızın basın özgürlüğü hakkı için, habere ulaşma gerçeğe ulaşma hakkı için davaları izliyoruz ve izlemeye devam edeceğiz. Bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.'' -İDDİANAMEDEN- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nedim Şener'in 19 Kasım 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde ''Milyon Dolarlık Evlilik Kontratı'' başlıklı haberlerinde özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Şener'in bu suçtan TCK'nın 125. ve 134. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.