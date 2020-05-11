Nedim Şener: Darbe değil suikast

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, darbe tartışmalarını siyasi polemik olarak gördüğünü belirtip, "Ben 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinden beri söylediğim şeyi tekrar edeyim: Türk milletinin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadeleden sonra hiç kimsenin böyle bir şeye cesaret edebileceğini sanmıyorum." düşüncesini dile getirdi. Şener yazısının sonunda ABD'nin Venezuela'da Maduro'yu öldürmesi için suikast timi oluşturmakla suçlandığını hatırlattı.

Şener, "FETÖ subayları sivil yöneticilerinden talimat almadan hareket edemeyeceği gibi, FETÖ de Amerika’nın izni onayı olmadan böyle bir şeye kalkışamaz. 15 Temmuz’dan bu yana söylüyorum: Karşımızda olan FETÖ ise arkasındaki Amerika’dır." görüşünü savundu.

Şener, "Amerika Birleşik Devletleri’nin kendisi Koronavirüs'le mücadele ederken, Güney Amerika ülkelerini de etkisi altına almışken Venezuela’yı karıştırmak için girişimden vazgeçmiyor. Ülkede bir muhalif lider yaratan, onu açıktan destekleyerek ayaklanma konusunda destekleyen, ardından kendi ülkesinde ağırlayan Amerika, tüm bunlarda başarısız olunca şimdi de devlet başkanı Maduro’yu öldürmesi için bir suikast timi oluşturmakla suçlanıyor. Çünkü içinde iki eski ABD askeri olan 17 kişilik ekip yakalandı ve kimlikleri açıklandı. Amerika iddiaları reddetse de Venezuela hakkındaki planları belli. Tablo net: Amerika Venezuela’da askeri darbe denedi olmadı, halkı ayaklandırmaya çalıştı olmadı, şimdi suikast planı ile anılıyor." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Bu konudaki düşüncemi yazdığım için tekrar edeyim: Peki bu Türkiye’de mümkün mü?

“Hayır” diyenlere, Rus Büyükelçi Karlov’un sıradan bir polis tarafından öldürülmesini hatırlatmak isterim. Kaosu tetiklemeyi amaçlayan böyle bir girişin sonuçlarını tahmin etmek ise hiç zor ve tabii ki hiç hoş değil...

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