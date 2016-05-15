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Nedim Şener: Ağca'nın paneli iptal olduktan sonra tehdit telefonları almaya başladım

"Can Dündar'a silah sıkanla, Hrant Dink'e suikast yaptıranla aynı zihniyet"

15 Mayıs 2016 20:06

Gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın Bayrampaşa'da bir panelde konuşma yapacağı haberini sosyal medya üzerinden duyurduğu ve panelin iptal olmasını sağladığı için tehdit aldığını açıklayan Nedim Şener "Geceleri geç saatlerde telefonlar alıyorum. Mehmet Ali Ağca'yı üreten bir zihniyet var bu ülkede. Bu şiddeti üreten Can Dündar'a silah sıkanla, Hrant Dink'e suikast yaptıranla aynı zihniyet" dedi.

CNN Türk’te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına konuk olan gazeteci Şener şöyle devam etti:
"Geceleri geç saatlerde telefonlar alıyorum. Ağca'yı üreten bir zihniyet var bu ülkede. Onu konuşturmalarının gerekçisi de Papa'ya suikastın yıl dönümünde Türk'ün gücünü dünyaya göstermesi. Bu şiddeti üreten Can Dündar'a silah sıkanla, Hrant Dink'e suikast yaptıranla aynı zihniyet. Dolayısıyla buna hep beraber karşı çıkılmazsa insanların başına çok şey gelebilir." 

 

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