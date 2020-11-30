Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Bugüne kadar sonuçlanan 282 darbe davasında; 4 bin 555 kişi cezalandırıldı, 2 bin 786 kişi beraat etti, 618 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilirken 7 bin 941 kişinin yargılanması sonuçlandırıldı." bilgisini paylaştı.

Şener bugünkü yazısında, "Sonuçlandırılmayı bekleyen yedi darbe davasında ise 827 sanık bulunuyor. Bunlardan 206’sı tutuklu, 411’i adli kontrollü yargılanıyor. FETÖ elebaşı Gülen dahil 12 kişi hakkında yakalama kararı bulunurken, 198 kişi ise tutuksuz yargılanıyor. İlk derece mahkemelerde sonuçlanan davaların bir kısmının gerekçeli kararı yazılıyor. Bir kısmı istinaf mahkemesinde, bir kısmı da Yargıtay’da görüşülmeye devam ediliyor. Yargıtay’da bulunan dosyalardan 57’sinde kararlar İstinaf aşamasından sonra, dördü ise kanun yoluna başvurulmaksızın onandı. Böylece şu ana kadar yargılaması biten darba davalarından 61 tanesinde karar kesinleşti." ifadesini kullandı.

Şener, "Bütün bu davalar, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi verdiği kararlı mücadelesine uygun biçimde, evrensel hukuk kurallarına uygun yürütülüyor." görüşünü savundu.