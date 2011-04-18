T24 - Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınan gazeteci-yazar Nedim Şener bugün hakim karşısına çıkacak.



'Nedim çıkacak yine yazacak!'



Tutuklu gazeteciler Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın meslektaşları ve dostları cezaevindeki düşünce suçlularının serbest bırakılmasını isteyenler olarak “Dokunan yansa da dokunacağız” demek için 18 Nisan Pazartesi saat 09:00’da Bakırköy Adliyesi’nde buluşuyor.



Nedim Şener’in Hanefi Avcı’nın evinin aranmasının ardından eşi Şenay Avcı’nın konuşmalarını haber yapması nedeniyle hakkında “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle dava açılmıştı. Açılan bu davanın ilk duruşması Bakırköy’de gerçekleştirilecek.



Bilindiği gibi Ahmet Şık geçen Cuma Kadıköy Adliyesi’ndeki duruşmasına “araç ve şoför temin edilemediği” gerekçesiyle getirilmemişti. Karar aşamasındaki duruşmada Şık’ın savunma hakkının bu şekilde gasp edilmesi kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.



Nedim Şener’in de mahkeme tarafından yapılan tebligat sonucu ilk kez cezaevinden çıkarılarak Bakırköy Adliyesi’ne getirilmesi bekleniyor.











