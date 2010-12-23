-NEDİM ŞENER BERAAT ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Milliyet gazetesi muhabiri Nedim Şener, ''Hrant Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları'' adlı kitabında ''haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği'' gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık Nedim Şener ve avukatı katıldı. Duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı Atilla Ayvacı, ''Hrant Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları'' isimli kitabın bir bütün olarak incelendiğinde, sanık Nedim Şener'in bu kitabı, büyük yankı uyandıran Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve gazetecinin görevi icabıyla yazdığının anlaşıldığını söyledi. Ayvacı, ''hakaret'', ''adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek'' suçlarının unsurları oluşmadığından, sanığın bu suçlardan beraatına karar verilmesini talep etti. Duruşmada söz alan sanık Nedim Şener, Hrant Dink'in ve ailesinin AİHM'E açtığı davalar nedeniyle Türkiye'nin 3 kez mahkum edildiğini belirterek, ''Bunlardan bir tanesi ifade özgürlüğünün tanınmadığıdır. Cinayet konusunda etkin bir kovuşturma yapılmadığı ve hiçbir kamu görevlisinin yargı önüne çıkarılmamasını örnek göstermiştir. Dolayısıyla AİHM, kitapta ele aldığımız konulara yakın bir karar vererek, kitabın doğru bir çalışma olduğunu teyit etmiştir. Beraatımı istiyorum'' dedi. -KARAR- Hakim Sevim Efendiler, sanığın Ramazan Akyürek'e hakaret kastıyla hareket, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığından sanık Nedim Şener hakkındaki tüm suçlardan beraatına karar verildiğini açıkladı. Adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Nedim Şener, daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan beraat ettiğini hatırlatarak, ''Bu da ikinci beraat kararımız oldu. Bu kitabımız da ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Bu benim aklanmam anlamına geliyor. Dolasıyla beni suçlayan polisler açısından onların yargılanması gereken bir sonuç gibi duruyor'' şeklinde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, muhabir Nedim Şener hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğünün ihbarı üzerine açılan davada, ''Hrant Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları'' adlı kitabında emniyet mensupları Muhittin Zenit ve Ramazan Akyürek'e hakaret etmek, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek ve haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek suçlarından 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.