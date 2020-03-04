Nedim Şener: Angelina Jolie Yunan sınırına bekleniyorsun

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel elçisini oyuncu Angelina Jolie'nin Yunan sınırına beklendiğini yazdı.

Şener, "2011 yılı haziran ayında, Suriye’deki iç savaşın başında Hollywood’un ünlü ismi Angelina Jolie Türkiye’ye gelmiş, sığınmacıların kamplarını ziyaret etmişti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin özel elçisiydi ve o tarihte Suriye’den gelenlerin sayısı 10 binlerle ifade ediliyordu. Ünlü sinema oyuncusu, 13 Eylül 2012’de de Gaziantep’e geldi ve Öncüpınar’daki konteyner kenti ziyaret etti. 'Şimdi on kat daha fazla sığınmacı var. Türk hükümeti büyük cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Gerçekten çok etkileyici. Hiçbir yerde bunun gibi bir kamp görmedim' dedi ve gitti." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Jolie’nin ikinci kez geldiği tarihte, sığınmacı sayısı 220 bine çıkmıştı. Türkiye’ye gelmesi de övmesi de benim için şaşırtıcıydı.

Jolie üçüncü kez 2015’te, Mardin’deki kampları görmek için geldi. Bu kez sığınmacı sayısı 2 milyona yaklaşmıştı. Ünlü yıldız, yine destek çağrısı yaptı ve Türkiye’ye teşekkür ederek ülkesine döndü. 2015 sonunda Suriyeli sığınmacı sayısı 2.5 milyona, 2016’da 2.8 milyona, 2018’de 3.6 milyona çıktı. Batı, Türkiye’ye verdiği hiçbir sözü tutmadı. Suriye rejiminin İdlib saldırısı sonucu 34 askerimizin şehit olmasıyla birlikte, 27 Şubat 2020’den itibaren Türkiye, sığınmacıların Batı’ya geçmesine engel olmaktan vazgeçti. Yüz binden fazla insan sınırı geçti, yüz binlerce kişi de Yunanistan ve Bulgaristan’a girmeye çalışıyor. Ama medeni Avrupa, sığınmacıları silah, gaz, sis ve ses bombalarıyla karşılıyor. Hatta silahla vurup öldürüyor. İşte medeni Avrupa’nın geldiği son durum!

Ben de merak ediyorum, Angelina Jolie durumdan haberdar mı, neden bu olaya el koymuyor, Avrupa ülkelerine kapılarını açmalarını söylemiyor, Türkiye’nin misafirperverliğini örnek göstermiyor...

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