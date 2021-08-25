Hürriyet yazarı Nedim Şener, “Amerika’nın KCK/PKK/YPG’yi de kullanıp attığı günleri göreceğiz” başlıklı bugünkü yazısında Afganistan’daki gelişmeleri değerlendirdi, ABD’ye ilişkin eleştirilerde bulundu.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle yönetimi ele geçiren Taliban’dan “örgüt” diyerek bahseden Şener, “Ne bir ulus ve millet bilinci var ne tarihsel kökeni, Afganistan yönetimini ele geçirdi. Beğenin beğenmeyin seçimle iş başına gelmiş Afganistan devletinin yönetimine ikinci kez aynı silahlı örgüt tarafından el konuldu. Kendi anlayışına göre ürettiği bir şeriat, zora, silaha, infazlara, yasaklara dayalı bir yönetim anlayışından başka ellerinde bir şey yok” dedi.

İnsanların Taliban’dan kaçmak için tutundukları C-17 askeri nakliye uçağından düşmesini hatırlatan Şener, “İşte tüm bunlar, Amerika’nın hesabı yüzünden. O hesabına bakıyor, işi bitince çekip gidiyor. Arkada bıraktığı enkaza dönüp bakmıyor bile” ifadelerini kullandı.

“Amerika’nın bu tutumu, ona taşeronluk yapan örgütlere, herkese ders olmalı. Özellikle, Suriye’de Amerika’nın desteğiyle ayakta kalmaya çalışan KCK/PKK/YPG terör örgütüne ve onun Türkiye’deki siyasi ortakları ile işbirlikçilerine” diyen Şener, devamında da şunları kaydetti:

"Amerika, Suriye topraklarında da asla kazanamayacağı bir emperyalist paylaşım savaşına girişti. Bahanesi yine “terörle mücadele” idi. Bunun için bir başka terör örgütü KCK/PKK/YPG’ye destek veriyor. Bir ‘örgüt’ eliyle Suriye topraklarında devlet kuracağını zannediyor. Bir örgüt olan ‘Taliban’ nasıl Afganistan’da bir devlet kuramazsa bir başka terör örgütü olan KCK/PKK/YPG’de başarılı olamaz.

Evet, baskı, korku ve silaha dayalı bir ‘yönetim’ inşa edebilirler ama bu geçicidir ve sonu mutlaka yıkımdır. Nitekim, arkasındaki güç Amerika, Hrant Dink’in deyimiyle, ‘hesabını yapıp’, ‘İşi bittiğinde’, mutlaka çekip gider. Sonrasını merak edenler Afganistan’daki gelişmeleri iyi izlesin. 20 yılda 1 trilyon dolar harcadığı ve desteklediği Afganistan hükümeti arkasından desteğini çekip, ‘terör örgütü’ dediği Taliban ile başka bir hesabın içine girdiğini gördük. Amerika bu hesabı olmadan hiçbir adım atmaz.”

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