Nedim Şener: ABD ve AB gibi ‘müttefikin’ varsa düşmana ihtiyaç yoktur

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “Türkiye tamamen haklı olduğu konularda ‘müttefik’ adı verilen Amerika ve Avrupa’dan ‘yaptırımlarla’ tehdit ediliyor.ABD ve AB gibi ‘müttefikin’ varsa düşmana ihtiyaç yoktur” görüşünü savundu.

Şener yazısında, “Batı’nın sürekli kullandığı ‘müttefik’, ‘ortak’, ‘dostluk’ gibi kavramlar, tıpkı ağızlarından düşürmedikleri ‘demokrasi’, ‘insan hakları’, ‘hukuk’ gibi birer aldatmacadan ibaret. Bu tespitimin 'Batı düşmanlığından' değil bizzat onların söylem ve tutumlarından kaynaklandığını, olgulara dayandığını belirtmek isterim. Çünkü Batı 'hak' kavramından bihaber, 'çıkar' kavramı ile olaylara yaklaşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Türkiye’nin herhangi bir konuda 'hak sahibi', 'haklı' olması onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar için sadece 'çıkarları' var. 'Hukuk, insan hakları, demokrasi' kelimeleri de 'çıkarlarını' en üst seviyede tutmak için kullandıkları birer araç." yorumunu yaptı.

Şener, "Türkiye’yi 'hasım' olarak gören Amerika, ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanmasını öngörüyor. Yalnız bu değil, kendi hukukuna da aykırı biçimde, Türkiye’yi yüzde 7’sine ortak olduğu F-35 projesinden de çıkarma yönünde karar aldı. Türkiye tamamen haklı olduğu konularda 'müttefik' adı verilen Amerika ve Avrupa’dan 'yaptırımlarla' tehdit ediliyor. Türkiye böylesine tehdidi düşmanlarından bile görmüyor. 'Müttefik Amerika' Türkiye’ye 'hasım' yani düşman muamelesi yapıyor." ifadesini kullandı.