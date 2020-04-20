Nedim Şener: ABD, Koronavirüs salgınını İran'da rejimi değiştirmek için fırsata çevirmeye çalışıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD'nin yeni tip Koronavirüs salgınını İran'da rejimi değiştirmek için fırsata çevirmeye çalıştığını öne sürdü.

Şener, "Sene 2020 ve tüm dünya COVID-19 virüsüyle mücadele ediyor. Hastalığın Çin ve Avrupa’dan sonra yeni merkezi olan Amerika cephesinde darbecilikten yana değişen bir şey yok." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Amerika, salgına karşı tüm dünya ülkeleri ile ortak dayanışma göstereceğine, Koronavirüs'ü Çin ile yeni savaşların gerekçesi olarak kullanmaya, İran’da da rejimi değiştirmek için fırsata çevirmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınının şiddetini en çok gösterdiği günlerde, Amerika’nın eski Ankara büyükelçisi Eric Edelman ve Ray Takeyh 13 Nisan 2020 tarihinde Foreign Affairs’de bir yazı kaleme aldılar. Gazeteci Bora Bayraktar’ın dikkat çektiği makalenin konusu, Amerikan yönetiminin İran’da rejimi neden ve nasıl değiştireceği üzerine kurulmuş. Şaşırtıcı değil mi? Bir ülkenin eski büyükelçisi, bir başka ülkede rejimin kendi çıkarları açısından neden gerekli olduğunu ve nasıl yapılması gerektiğini uluslararası bir makale olarak yayınlayabiliyor." görüşünü savundu.

Şener, "1953’te CIA’in Ajax operasyonuyla Musaddık hükümetinin devrilmesindeki rolünü ancak 60 yıl sonra görebilmiştik. Bu kez daha darbe yapılmadan kendileri yazıyorlar. Yazıda, bazen sert bazen yumuşak yaklaşımlar içeren Amerikan politikasının İran’da rejimin değişmesini sağlayamadığı, 'devrim rejimi' olan yönetimin mutlaka devrilmesi gerektiği anlatılıyor. Makalede iki fırsattan bahsediliyor. Birinci olarak petrol üretimi ile fiyatlarındaki düşüşün İran ekonomisini olumsuz etkilediği, öte yandan COVID-19 salgınının sadece sağlık sistemini değil rejime olan güveni de sarstığı üzerinde duruluyor. Ayrıca İran’da rejim değişikliğinin Amerika’ya maliyetinin zannedildiği kadar yüksek olmadığı anlatılıyor." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Bunun için önerilen yöntem, “Muhalif yapıların, sendikaların, işçi, öğretmen yapılanmalarının güçlendirilmesi, yüksek okul ve üniversitelerde, öğrenci kampuslarında protestocuların sürekli aktif tutulması...”

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