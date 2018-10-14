Nedim Şener: 5 günlük er olması fark etmez, o asker 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminde kışladan çıkan askerlere ilişkin, "5 günlük er olması fark etmez. Ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır" yorumunu yaptı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında konuşan Posta yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz 2016'da kendilerine 'Yurtta Sulh Konseyi' adını veren cunta yapılanmasının emriyle sokağa çıkan er ve askeri okul öğrencilerine ilişkin, "15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı veya 16 Temmuz sabaha karşı 03.00'de gerçekleşseydi, o er, öğrenci falan denilen adamlar var ya, bir darbeyi gerçekleştiren failler olacaklardı. Olaya böyle bakmak lazım" görüşünü savundu.

“Nasıl ayıracağım?"

Şener, darbe girişimine ilişkin yapılan yargılamalarda görgü tanığı ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 5 günlük erin durumu hatırlatıldığında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişiminde 5 günlük er olması fark etmez, ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır. Boğaz Köprüsü'nde bir er, komutanı tarafından kafasına sıkılıp öldürüldü. Şehit oldu. Neden? Halka ateş etmediği için. Ben o şehit olan askerle, diğerlerini nasıl ayıracağım? Diğer erler darbeye kalkışmış."

“O çocukların hepsi beraat etti"

Şener, "5 günlük eri nasıl koyuyorsun darbecilerin içine?" sorusunu ise, "Görevle gidiyor. Darbe gecesi CNN Türk'ü basan 3 ya da 4 yüzbaşı, 7-8 tane de er var. Oradaki erlere, 'Komutanların yasadışı talimatlarına uyamazsınız' dedim. O çocukların hepsi beraat etti. Oysa o erlerin ceza alması gerekiyordu. CNN Türk'ü bastılar. Ellerinde silahla geldiler" diyerek yanıtladı.

“Herkes gerçeği saklamaya çalışıyor"

Şener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes gerçeği saklamaya çalışıyor. Demokrat görünmek, muhalif görünmek gibi bir lüksleri var. Böyle yapmak onları rahat ettiriyor. İktidar ağzı yapmamış oluyorsun. Dosyaları okuduğunuz zaman her olaya kendi özelinde bakmak gerektiğini anlıyorsunuz. Herkes suçlu değil. Yargı bile, darbe davalarında yargılananların yarısını beraat ettirdi."