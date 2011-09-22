-Nedim Şener "gizliliği ihlal"den beraat etti İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Gazeteci Nedim Şener'in, yazdığı bir haberde, Cem Uzan'ın özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, beraatine karar verildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan, bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener cezaevinden getirildi. Davanın diğer tutuksuz sanığı Milliyet gazetesinin haberin yayınlandığı tarihteki Sorumlu Yazıişleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ise duruşmaya gelmedi. Hakim Hasan Gülver'in oturabileceğini söylemesi üzerine Şener, oturduğu zaman arkadaşlarını göremeyeceğini belirterek, ayakta durmaya devam etti. Nedim Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, savunmasında, müvekkilinin haberleştirdiği belgenin Türkiye ile Libananco şirketi arasındaki davaya delil olarak sunulduğunu, Şener'in de belgeyi açık olarak yapılan yargılamadan elde ettiğini, Cem Uzan'ın, belgenin gerçek olduğunu bir örneğinin kendisinde, bir örneğinin avukatlarında, bir diğer örneğinin de karşı tarafta olduğunu bildirdiğini söyledi. Son sözü sorulan Nedim Şener de Cem Uzan'ın siyasi bir kişiliği olduğunu, bir partinin genel başkanlığını yaptığını, seçimlerde yüzde 7 oy aldığını belirterek, şunları söyledi: ''Türk milleti tarafından etik karşılanmayacak bir sözleşmeyi yapan kişinin, siyasete soyunarak toplumu yönetme isteği karşısında toplumun bilgilendirilmesi amacıyla yayın konusu yaptım. Söz konusu belgenin, açık duruşmada delil olarak sunulması üzerine tarafımdan edinilmiştir. Özel hayatın mahremiyetine dokunularak ele geçirilmiş bir belge değildir. Ben Uzanların hakkında yaptığım çalışmalar sırasında, devlet organlarının yaptığı tahkikatlarda, basın mensubu olarak bulunmamdan dolayı birçok ev halleri hususunda bilgi sahibi oldum, ancak bunları etik bulmadığım için yayınlamadım.'' Gazeteci Şener, beraatine karar verilmesini istedi. Nedim Şener'in ''neşren hakaret'' suçunu işlemediği, hakkındaki ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'' suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığını belirten hakim Gülver, Şener'in her iki suçtan beraatine karar verdi. Hakim Gülver, Hasan Çakkalkurt'un da eser sahibinin tespit edilmesi ve suçun faili olmaması nedeniyle beraatine hükmetti. Duruşmayı, Şener'in eşi Vecide Şener ve çok sayıda arkadaşı izledi. Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vecide Şener, çok kilo kaybettiği görülen eşinin, cezaevinde spor yaptığı için kilo verdiğini, herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını dile getirerek, ''En son, kendisinden, 25 kilo verdiğini duydum. Cezaevi şartları çok kötü'' diye konuştu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Nedim Şener tarafından hazırlanan ve 19 Kasım 2009 tarihinde Milliyet gazetesinde, ''Milyon Dolarlık Evlilik Kontratı'' başlıklı haberlerde, özel hayatın gizliliğininin ihlal edildiği ve hakarette bulunulduğu belirtiliyordu.