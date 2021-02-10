Nedim Şener: 15 Temmuz’a giden sürecin taşları böyle örüldü, FETÖ’cü Serdar Atasoy meselesi en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 2017'de FETÖ'den gözaltına alınan Serdar Atasoy'un 2020 Yüksek Askeri Şûra'da nasıl Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı görevine atanması ve FETÖ itirafçısı olmasına ilişkin olarak, “15 Temmuz’a giden sürecin taşları böyle örüldü, FETÖ’cü Serdar Atasoy meselesi en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmalı” yorumunu yaptı.

Şener yazısında, “15 Temmuz darbe girişiminden 4 yıl sonra, 2020 yılı Yüksek Askeri Şûrası’nda, Serdar Atasoy isimli Fetullahçı Terör Örgütü üyesi bir subayın nasıl olup da önce tuğgeneral yapıldığını, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi’ne atandığını günlerdir tartışıyoruz. Elbette tartışmalıyız çünkü ortada ölümcül bir hata var. 15 Temmuz’a giden sürecin taşları böyle örüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, o şûralarda, 15 Temmuz gecesi kendisini darbe ile devirecek hatta öldürecek FETÖ’cülerin listeleri imzalatıldı. O yüzden 2020 yılı YAŞ toplantısında tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve Kara Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atanan FETÖ’cü Serdar Atasoy meselesi en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmalı.” düşüncesini dile getirdi.

Şener, “Sadece 'sabit hat' ilişkisi nedeniyle ihraç edilen birçok kişi varken, bunun yanında adı darbe görevlendirme listesinde, FETÖ’cülerin WhatsApp gruplarında olan birisi bırakın ihraç edilmeyi, terfi ettiriliyor. MİT, Emniyet İstihbarat uyarmasa göreve de başlatılacak! Dolayısıyla Atasoy hakkındaki takipsizlik kararı hatalı. Savcılık bu hatayı yaparken içindeki bilgiler bakanlığın dikkatini çekmedi mi acaba? Gerekli itirazlar yapıldı mı? Demek ki bir kişi hakkında 'takipsizlik' kararı olması da sorunu çözmüyor, hatta ülke güvenliği açısından büyütüyor." ifadesini kullandı.