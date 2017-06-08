Nedeni Katar krizi mi; Astana'daki 'Suriye barışı' görüşmeleri ertelendi!

Suriye sorununa siyasi çözüm bulunması için Kazakistan'ın başkenti Astana'da 12-13 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler ertelendi. Ertelemeye, Katar krizi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin neden olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan, Mısır ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Katar'ı terör örgütüne finansal destek vermekle suçlayıp yaptırım kararı almıştı. Astana'daki ertelemenin de yaşanan bu krizin sonucu olduğu belirtiliyor.

Yeni tarih verilmedi

Rusya, Türkiye ve İran'ın erteleme kararı aldığını belirten Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, görüşmelerin ne zaman yapılacağını belirtmedi.

Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad hafta sonu yaptığı açıklamada, beşinci turu gerçekleşecek görüşmelere dair Şam heyetinin davet aldığını söylemişti. Suriyeli muhaliflerden ise bir açıklama gelmemişti.

Astana'da dördüncü tur görüşmeler sonunda önemli bir adım atılmıştı. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması konusunda anlaşma imzalamıştı.

Birleşmiş Milletler, devam eden Astana sürecinin somut sonuçları olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Sputnik’e konuşan Jaynakov “Garantör ülkelerden yeni bilgi aldık. Rusya, Türkiye ve İran önümüzdeki günlerde ve haftalarda başkentlerinde Suriye’deki güvenli bölgelerle ilgili konular üzerinde anlaşmak ve ateşkesin güçlendirilmesi ile ilgili bir dizi başka konu hakkında uzman düzeyinde görüşmeler gerçekleştirecek” ifadelerini kullandı.

Jaynakov, Astana’da 12-13 Haziran tarihlerinde 5.’si yapılması planlanan görüşmenin ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna da “Evet. Garantör ülkeler Kazakistan’a ortak şekilde kararlaştırılan tarihler, görüşme düzeyi, katılımcılar, görüşmenin gündemi konusunda bilgi verecek” yanıtını verdi.