'Neden Türklerin yaşadığı evler yanıyor?'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da Türklerin de yaşadığı apartmanda çıkan yangına ilişkin Alman yetkililere seslenerek "Neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor?" diye sordu.



Almanya'nın Köln kentinde Türk ailelerinin de oturduğu bir apartmanda çıkan yangında iki kişi öldü.

Ölenler arasında Türk bulunmazken, Türklerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 kişi hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili ilk değerlendirme, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Alman yetkililere seslenen Bozdağ, “Neden hep Türklerin yaşadığı evlerde yangın çıkıyor?” diye sordu.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 39. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Bozdağ, Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 8 Türk'ün bir süre önce Afyonkarahisar'da toprağa verildiğini hatırlattı.

Bugün yine Almanya'da, Türklerin yaşadığı bir apartmanda yangın çıktığını, konuyu takip ettiklerini söyleyen Bozdağ şöyle konuştu:

Bir insan olarak düşünmeden edemiyorum. Bu yangınlar çıkmak için Türklerin evini nasıl tespit ediyor, anlamakta zorlanıyorum. Acaba sadece Türklerin meskun olduğu evlerdeki prizlerde bir karışıklık oluyor da başka evlerde neden olmuyor mu. Prizler, yangın çıkarmak için sadece Türklerin bulunduğu evleri mi seçiyor. Böyle bir akli melekesi var mı diye merak ediyorum.

Ben böyle bir şeyin olduğunu söylemiyorum ama Alman yetkililerin bir yangın çıktıktan 5 dakika sonra, 'Bu işin arkasında nasyonel, ırkçı, yeraltı örgütü veya Neonaziler ile bağlantısının olduğununa ilişkin emareye rastlanmadı' açıklamasını yapınca, ben bu soruları sormak zorunda hissediyorum. Hangi bilgi ile bunu 5 dakika sonra yapıyorsunuz . Hangi veriye dayanarak böyle bir değerlendirme yapıyorsunuz ''



'Kendinizi gülünç duruma düşürmeyin'



Alman hükümetine ve eyalet hükümetleri yetkililerine çağrıda bulunan Bozdağ, şöyle konuştu:

Lütfen bu olan biten hadiseleri dikkatle inceleyin, işin esasına inin. Başka ihtimaller var mı, o çerçevede de delilleri değerlendirdin. Ama lütfen daha yangın yeni çıkmış, hemen ardından 'Böyle bir ihtimal yoktur' diye bir açıklama yaparak kendinizi gülünç duruma düşürmeyin. Gerçekleri ortaya çıkarın, ondan sonra açıklama yapın. Bizim böyle düşünmek için çok haklı nedenlerimiz var.



Alman ve Arnavut



Bu arada, yangında ölen 2 kişinin, 30 yaşında bir Alman ve Arnavut asıllı kız arkadaşı olduğu öne sürüldü.

Yangının meydana geldiği apartmanın sahibi Yusuf Kızıltaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, binada oturan herkesi tek tek aradığını ve tüm Türklere ulaştığını söyledi.

Sadece Arnavut asıllı 19 yaşındaki kadın kiracıya ulaşamadığını ifade eden Kızıltaş, söz konusu kiracıyla iki hafta önce anlaştığını ve sözleşme dahi imzalamadığını belirtti.

Yangında ölen diğer kişinin 30 yaşında bir Alman olduğunu bildiren Kızıltaş, bu kişinin Arnavut asıllı kadının evinde bulunduğunu kaydetti.

Höhenberg semtinde dün akşam 5 Türk ailenin de oturduğu apartmanda çıkan yangında biri kadın iki kişi ölmüştü.



İtfaiyeden önce müdahale etti



Öte yandan, Hataylı Mehmet Ali Canbulat'ın yangına itfaiye gelmeden müdahale ettiği bildirildi. Yanan binanın karşısında oturan Canbulat, yangını 50 metrelik hortumla söndürmeye çalıştı.