"Neden şort giydin" diyerek yolda gördüğü kadının burnunu kırdı; serbest bırakıldı!

Yalova'da 71 yaşındaki bir erkek, yolda yürüyen üniversite öğrencisi genç kadına şort giydiği gerekçesiyle saldırdı. Genç kadına saldırdığını kabul eden şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, kedisini veterinere götürmek üzere evinden çıkan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Nisa Aydın, yolda yürürken Hüseyin A. isimli şahıs tarafından şort giydiği gerekçesiyle durduruldu. 71 yaşındaki Hüseyin A., Nisa Aydın'ı şort giydiği gerekçesiyle tokat ve yumruklarla darp ederek, genç kadının burnunu kırdı.

Hüseyin A.'nın saldırısı, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Nisa Aydın ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hüseyin A., savcılık tarafından adli kontrol uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yalova Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Hüseyin A., haftada 1 gün imza vermesi kararlaştırılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Neden şort giydin?"

7 Temmuz'da Çınarcık ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşanan olayda Hüseyin A.'nın Aydın'a neden şort giydiğini sorduğu ve sonra saldırdığı iddia edildi.

Saldırıya uğrayan Nisa Aydın, "Bir elimde kedimin kutusu vardı. Diğer kolumu da Hüseyin A. adlı şahıs tutuyordu. Kendimi savunamadım. Önce gözlüğümü yere attı. Sonra da bana tokat ve yumruk atmaya başladı" diyerek başından geçenleri anlattı.

Çevredekiler müdahale edene kadar Nisa Aydın'ın darp etmeye devam eden Hüseyin A., olayın ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili hastaneden darp raporu alan Aydın'ın vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve çiziklerin oluştuğu, ayrıca burnunun kırıldığı belirlendi.

"Sert olmamak suretiyle tokat salladım"

Jandarma karakoluna götürülen Hüseyin A., buradaki ifadesinde şunları söyledi:

"Karşıdan şort giymiş bir kız geliyordu. Kendisine 'Sen neden şort giydin. 8 yaşındaki çocuklar giyer bunu' dedim. Bana karşılık olarak, 'Annem babam karşımıyor. Sen kimsin de bana karışıyorsun. Ben giyerim sen karışamazsın. Sana dava açar donuna kadar alırım' dedi. Ben de bunun üzerine sinirlenip, yüzüne sert olmamak suretiyle tokat salladım. Daha sonra çevreden insanlar gelip beni uzaklaştırdılar."

Independent Türkçe'ye olayla ilgili bilgi veren Nisa Aydın, olayın ardından Hüseyin A.'nın ablasının yanına gelerek, "Onun psikolojik problemleri var" dediğini ileri sürdü.

Jandarma karakolundaki ifadesinin ardından savcılığa çıkarılan Aksüt, adli kontrol talebiyle Yalova Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aksüt, hakimlikteki sorgusunda, olayın gerçekleşme anını anlattı ve psikolojik problemi olmadığını belirtti.

Sulh Ceza Hakimliği, Aksüt'ün haftada 1 defa karakola giderek imza vermesine karar vererek, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.