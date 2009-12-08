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Neden serbest kaldılar?

'Komutanların suç şüphesi ortadan kalkmadı'

08 Aralık 2009 02:00

T24 -  İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı, Özden Örnek, Aytaç Yalman ve İbrahim Fırtına’nın “Kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle serbest bırakıldığı yönünde bir açıklama yapmadığını açıkladı.


İddialar ve ele geçen delillerin değerlendirilmesinin devam ettiğini belirten Çolakkadı, görevi başındayken suç işledikleri gerekçesiyle soruşturma dosyasının yetkisizlikle Askeri Savcılığa gönderilmesi gibi bir durumun henüz sözkonusu olmadığını belirtti.


Bu arada “Kafes Planı” nda adları geçtiği belirtilen biri emekli 2 koramiralin ifadelerinin alınacağı iddialarına savcılıktan ikinci kez yalanlama geldi. Soruşturma savcısı Murat Yönder, amiralleri ifadeye çağırmadığını söyledi.
 

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