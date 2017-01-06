"Neden İzmir'de patlama olmuyor" paylaşımıyla tepki çeken kadın: Kamuoyundan özür dileyeceğim

İzmir'de dün yaşanan patlama, İstanbul Beşiktaş’ta 11 Aralık'ta 44 kişinin öldüğü saldırı sonrasında sosyal medyada Elif Şirin ismiyle paylaşılan “Neden İzmir’de patlama olmuyor?” mesajını gündeme getirdi. İzmir’i hedef gösterdiği iddia edilen Elif Şirin, paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürdü. "Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti" diyen Şirin, "Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim" ifadesini kullandı.

Şirin, redaktif.com'dan Hicran Aygün'e konuştu. Emniyete ve savcıya ifade veren Şirin, paylaşımı kendisinin yapmadığını söyledi.

Şirin, "Twitter ve Facebook hesabım işyerimde sürekli açık ve 5-6 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Fark ettiğimde çoktan paylaşılmıştı ve düzeltmek için iş işten geçmişti. Savcıya da Emniyet'e de benim hesabımdan bu mesajı atan kişinin ismini verdim" dedi.

"Hiçbir partiye üye değilim"

Herhangi bir partiye üye olup olmadığı ve sonrasında paylaşımın içeriğini düzeltmek için neden bir açıklama yapmadığı konusunda ise "Hiçbir partiye üye değilim. Daha önce de hiçbir politik paylaşımım olmamıştı. Ülkesine, bayrağına, yurduna saygılı bir insanım. İşin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Açıkçası çok şaşırdım ve korktum. Konuyla ilgili düzeltme yapmak istedim, avukatım da harekete geçti ama kimseyle konuşamadık. İlk kez gazeteci olarak siz arıyorsunuz" diye konuştu.

"Kamuoyundan özür dileyeceğim"

Başının bu kadar derde girmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu ve hiçbir partiye üye olmadığını belirten Elif Şirin, şunları söyledi:

"Kim başka bir insanın ölmesini ister ki… Ben böyle bir insan değilim, benim de çocuğum var. Böyle bir temennide bulunmak için insanlıktan çıkmış olmak gerekir. Olaylar gerçekten tamamen benim dışımda gelişti. Bu yüzden çok üzgünüm. Avukatımla birlikte açıklama yapıp kamuoyundan özür dileyeceğim. Beni aradığınız ve neler yaşadığımı sorduğunuz için de tekrar tekrar teşekkür ederim."