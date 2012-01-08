'Neden Fransa'ya karşı bir şey söyleme cüretiniz yok'

T24



'Türkiye'nin tavrını destekliyoruz'



Cezayir'in güçlü muhalif partilerinden Ennahda Partisi'nin lideri Fatih Rebii, Cezayir Başbakanı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi:Türkiye'nin Fransa'ya karşı ortaya koyduğu tavrın Cezayir'in içişlerine karışmak veya Cezayirlilerin kanından faydalanmak olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Fatih Rebii, “Türkiye'ye karşı bu açıklamada bulunanların neden Fransa'ya karşı bir şey söyleme cüretleri yok" diye konuştu.Rebii, "Türkiye'nin ortaya koyduğu tavrın benzerini Cezayir hükümeti ortaya koymalıydı" diyerek şöyle devam etti:“Kardeş ve Müslüman ülke Türkiye Cezayir halkının yanında yer almıştır. Bizim uzun yıllardır süren bir ortak tarihimiz ve din kardeşliğimiz var. Yıllarca beraber yaşadık. Biz tarihimizi çok iyi biliyoruz. Fransızların yazdıkları uydurma tarihe ihtiyacımız yok. Osmanlılar olmasaydı Cezayir İspanyollar tarafından işgal edilir ve Katolikleştirilirdi. Cezayir;in Fransız sömürgesi altına girmesine Osmanlılar yol açmadı. Cezayirli Müslümanların zayıflığı ve Osmanlı;nın emperyalistler tarafından dört bir yandan kuşatılması sonrası ülkemiz sömürgeleştirildi."Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'nın açıklamalarına katılmadıklarını ve kınadıklarını ifade eden Rebii, Fransa Cezayir'de işlediği katliamları kabul edinceye ve bu konuda özür dileyinceye kadar Türkiye'nin ortaya koyacağı tavrı destekleyeceklerini söyledi.Fransa'nın Cezayir'de işlediği katliamların Nazi katliamlarından daha büyük ve korkunç olduğunu bildiren Rebii, “Cezayir halkı halen Fransızların kullandığı ağır silahların ve nükleer denemelerin acısını çekiyor" dedi.Fransa'nın 2005 yılında çıkardığı bir yasa ile Fransa'nın Cezayir'deki sömürgesini onurlandırdığını belirten Rebii, sözlerini şöyle sürdürdü; “Fransa'nın 2005'teki kararına karşı geçen yıl Cezayir parlamentosundaki 152 milletvekili Fransız Sömürgesini kınayan bir kanun tasarısı sunduk. Ancak Başbakan Ahmed Uyahya'nın partisi Demokratik Ulusal Birlik (RND) ve diğer koalisyon partileri bu yasaya karşı çıktı ve engelledi."Fransa'ya açık destek veren Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını istediklerini belirten Fatih Rebii, “Bu hükümet birçok alanda diplomatik başarısızlıklar sergilemiştir. Artık hiçbir desteği kalmayan bu hükümetin acilen istifa etmesi gerekiyor" diye konuştu.