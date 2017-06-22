Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 9 sanığın, "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandığı davada yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya ile tutuksuz sanıklar dilbilimci Necmiye Alpay, yazar Aslı Erdoğan ve Eren Keskin ile avukatları katıldı.

Özgür Gündem gazetesinde yazdığı yazıların Fransızca olarak kitaplaştırıldığını, bu kitap nedeniyle birçok ödül aldığını ancak hakkındaki yurt dışı yasağı nedeniyle bu ödül törenlerine katılamadığını belirten tutuksuz sanık Aslı Erdoğan, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi. Dilbilimci Necmiye Alpay da hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar Kemal Sancılı ve İnan Kızılkaya da tahliyelerini talep ettiler.

Yasak kaldırıldı

Sancılı ve Kızılkaya'nın tahliye taleplerini reddeden mahkeme, Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki taleplerini kabul ederek bu kişilerin yurt dışına çıkış yasağı kararını kaldırdı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu sanık için "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Söz konusu gazetenin yayın politikasının "Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik düzenini değiştirmek, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek" olduğu iddia edilen iddianamede, gazetede PKK ve KCK'nın yöneticilerinin görüşlerine yer verilerek, gazetede terör örgütünün propagandasının yapıldığı öne sürülüyor. (DHA)