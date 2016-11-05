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Necmiye Alpay: Cumhuriyet için gösterilen dayanışma HDP için de gösterilmeli

CHP Milletvekili Ali Şener, Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan'ı ziyaret etti

05 Kasım 2016 01:04

CHP Milletvekili Ali Şener, cezaevinde ziyaret ettiği Necmiye Alpay ve Aslı Erdoğan ile görüşmesinin ardından  iki ismin mesajlarını paylaştı. Şener, ikisinin de morallerinin yüksek olduğunu ancak Cumhuriyet ve HDP operasyonlarını  kaygıyla  izlediklerini söyledi. Şener “Cumhuriyet’le olan dayanışmanın HDP için de gösterilmesi gerektiğini Necmiye Alpay özellikle belirtti” ifadelerini kullandı.

Şener şöyle konuştu:

-Biz içerideyken daha yeni öğrendiler Demirtaş ve Yüksekdağ’ın tutuklandıkları bilgisini. Bunlar demokratik siyasetin kanallarını tıkayıp şiddetin önünü açan gelişmeler. Güvenlikçi politikalar ülkeyi daha güvenliksiz bir hale getirdi. Bunun kaygısını taşıyorlar. Güvenlikçi politikaların hem hapishane içerisini hem yurt sathını güvensiz hale getirmiş olmasından rahatsızlar. Görüyoruz ki ülke bir korku devletine doğru, bir şiddet sarmalına doğru evriliyor. 7 Haziran bunun başlangıcıydı, bir düzey atlanması da bugün 4 Kasım süreci oldu. Türkiye buna benzer süreçleri daha önce yaşadı, demokrasisini daha ileri götüremedi, demokrasi geriledi. Burada Cumhuriyet’le olan dayanışmanın HDP için de gösterilmesi gerektiğini Necmiye Alpay özellikle belirtti. Şiddetin artık Türkiye’nin gündeminden çıkması gerektiğini belirtti; gerek PKK şiddetinin gerek güvenlikçi politikaların yarattığı şiddetin bu ülkenin geleceğine hiçbir katkı sunmadığı daha çok insanın ölmesinin bu ülkeye daha büyük acılar yaşatacağını ve bu acılardan sonra bu canların bir daha geri gelmeyeceğini bilerek insanın ölmeyeceği politikaları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.

-Şener yazarların cezaevi koşullarını sorduğunu belirterek “Necmiye Hanım 70 yaşında biliyorsunuz, Aydın Engin keza 75 yaşında. Eğer 70-80 yaşında insanları cezaevlerine dolduracaklarsa cezaevi koşullarını bu yaştaki insanların kullanımına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

-Demokratik siyaset kanallarının açık tutulması açısından HDP’nin önemli bir rol oynadığını belirten Aslı Erdoğan, kendisini özellikle bir simge isim olarak seçtiklerini, cezalandırmak için ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargıladıklarını, danışman olarak isminin bulunması dışında bilfiil bir eylemi olmadığını, bunun da bir kumpas operasyonu olduğunu, bu kumpasın mutlaka yarın bir gün aydınlanacağını ifade etti.

-Necmiye Alpay da Aslı Erdoğan da özellikle seçildiklerini düşünüyorlar ama bu işin içerisinde nasıl bugün Ergenekon kumpası diye konuşuyorsak, yarın da bu konunun kumpas olduğunun ortaya çıkacağını ama bu şiddet sarmalındaki can kayıplarının bir daha geri getirilemeyeceğini ifade ediyorlar.

 

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