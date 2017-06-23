Necmettin öğretmenden hâlâ haber yok!

Tunceli’de aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra PKK’lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’dan (23), yakınları 6 gündür haber alamıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı Köyü’nde vekil müdürlük de yapan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran’da yıl sonu tatili için aracıyla memleketi Gümüşhane’ye giderken yolu Tunceli- Pülümür Karayolu’nda PKK’lılarca kesildi. Aracı kurşunlayıp ateşe veren teröristler, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırdı. Yılmaz’ın bulunması için bölgede jandarma birlikleri insansız hava araçlarının da desteğiyle arama başlattı.

"Geleceğine inanıyoruz"

Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre Gümüşhane’nin Torul İlçesi’nin Demirkapı Köyü’nde oturan ve çiftçilik yapan 4 çocuk babası Hamit Yılmaz, oğlunun akıbetini öğrenmek için Tunceli’ye gitti. Yılmaz, İnsan Hakları Derneği’ne başvurup oğlunun sağ salim teslim edilmesini istedi. Yılmaz, daha sonra siyasetçilerden yardım istemek için Ankara’ya gitti.

Terör örgütü PKK’ya yakın bir internet sitesi ise dün Necmettin Yılmaz’ın öldürüldüğünü duyurdu. Ancak yetkililer bunu doğrulamadı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Demirkapı Köyü Muhtarı ve Necmettin Yılmaz’ın amcasının oğlu olan Necati Yılmaz, “Bazı internet sitelerinde kuzenimin şehit olduğu yazılıyor. Şu anda ne Tunceli Valiliği ne de askeriye bu haberi teyit etmiş değil. Biz sağ salim geleceğine inanıyoruz” dedi.

Gazete Habertürk'ten Kadir Merkit'in haberine göre Tunceli Valiliği de öğretmen Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamada, “Öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir” denildi.

Eğitim Bir-Sen ise sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Öğretmenimizin hayatta olduğu ve kurtarılmaya çalışıldığı öğrenilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Aybüke gibi ilk göreviydi

Necmettin Yılmaz’ın Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı Köyü’ne sözleşmeli olarak 8 ay önce atandığı ve ilk görev yeri olduğu öğrenildi. Batman’da 9 Haziran’da terör örgütüPKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan ve Türkiye’yi yasa boğan 23 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın da ilk görev yerinde şehit olmuştu. İki genç öğretmenin ataması geçen yıl yapılmıştı. Bu arada Batman’ın Kozluk İlçesi’nde şehit olan Yalçın’ın ismi, görev yaptığı okulun ardından, saldırının yaşandığı caddeye de verildi.