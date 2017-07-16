Necmettin öğretmen memleketinde toprağa verildi

Tunceli'de PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın cenazesi memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesinde toğrağa verildi.

Tunceli'de geçen ay PKK'lılar tarafından kaçırılan ve çarşamba günü cenazesi bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de son yolculuğa uğurlandı.



Öğretmen için, Torul ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Ne olmuştu?

Sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 23 yaşındaydı. Şanlıurfa'da görev yapıyordu. 16 Haziran'da öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra memleketine gitmek üzere yola çıkmış, ancak aracının önünü kesen teröristler genç öğretmeni kaçırmıştı.