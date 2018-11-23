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Necmettin Erkaban Üniversitesi rektörlüğüne Cem Zorlu atandı

KONYA, (DHA)- KONYA'da Necmettin Erkaban Üniversitesi rektörlüğüne 24'üncü dönem AK Parti Konya Milletvekilliği yapan ilahiyatçı Prof

23 Kasım 2018 15:07

KONYA, (DHA)- KONYA\'da Necmettin Erkaban Üniversitesi rektörlüğüne 24\'üncü dönem AK Parti Konya Milletvekilliği yapan ilahiyatçı Prof. Dr. Cem Zorlu (55) atandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 üniversiteye rektör atamaları yapıldı. Yapılan atamada AK Parti Konya eski milletvekili  Prof. Dr. Cem Zorlu, 2010 yılında Selçuk Üniversitesi\'nin bölünmesiyle oluşturulan Necmettin Erbakan Üniversitesi\'ne rektör olarak atandı. Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi olan Zorlu, 24\'üncü dönemde AK Parti\'den milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği ardından da  Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü.1963 yılında Konya\'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen ve  Arapça, Almanca, İngilizce, Fransızca bilen Zorlu, evli ve 2 çocuk babası.

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