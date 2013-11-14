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Necmettin Erbakan'ın yeğeni CHP'de

Haluk Koç: Sabri Erbakan, MYK’dan oy birliğiyle alınan kararla CHP üyesi oldu

14 Kasım 2013 17:13

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın yeğeni Sabri Erbakan’ın MYK’da alınan kararla CHP’ye üye olduğunu belirtti.

Koç, dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, tüzüğün “Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Üyelik”i düzenleyen 12. Maddesi uyarınca Sabri Erbakan’ın CHP üyesi olduğunu açıkladı. Koç, “Sabri Erbakan, 12. Madde uyarınca üyelik teklifiyle getirildi. MYK’dan oy birliğiyle alınan kararla CHP üyesi oldu. CHP bir kitle partisidir” dedi.
 

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