Necmettin Erbakan'ın fikir babası olduğu D-8 nedir?

Türkiye bugün İstanbul'da D-8 (Developing 8 ya da Türkçe adıyla Gelişen Sekiz Ülke) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız" dedi. "Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir takas odası kurulması için merkez bankaları bir araya gelmelidir. D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz."

8 ülkenin nüfusunun çoğu Müslüman

D-8, nüfuslarının çoğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir uluslararası örgüt. Adından da anlaşılabileceği gibi örgütün sekiz üyesi bulunuyor: Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya.

D-8'in temelleri, Ekim 1996'da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın davetiyle bu ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen "Kalkınmada İşbirliği Konferansı"nda atıldı. Örgütün resmi kuruluşu ise Haziran 1997.

Bugüne kadar sekiz liderler zirvesi düzenlendi. Bugün İstanbul'da düzenlenen ise 5 yıl sonra yapılan ilk, toplamda ise 9. zirve olma özelliği taşıyor.

6 temel ilke

D-8 fikrinin temelini Erbakan'ın "İslam Birliği" hedefi oluşturuyor. Erbakan, Soğuk Savaş'ın ardından yeni bir dünya düzeni kurulması gerektiğini ve Müslüman ülkelerin bu düzende güçlerini birleştirerek daha etkin bir rol oynayabileceğini savunuyordu. D-8'lerin bayrağında altı yıldız yer alıyor ve bunlar örgütün 6 temel ilkesini sembolize ediyor:

* Savaş değil, barış

* Çatışma değil, diyalog

* Çifte standart değil, adalet

* Üstünlük değil, eşitlik

* Sömürü değil, işbirliği

* Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi

Erbakan 'Aydınlığa açılan kapı gibi' demişti

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, "20. yüzyılın gerçeklerinin ve alınması gereken derslerin D-8'in doğuşunun gerekçesi olduğunu söylemiş, "D-8'ler, 20'nci yüzyılın en önemli olaylarından birisi ve 20'nci yüzyılın 21'inci yüzyıla en kıymetli hediyesidir" demişti.

Erbakan, "D-8'lerin kurulması baştan sona harplerle ve çatılmalarla geçen 20'nci Asrın sonunda, aydınlığa açılan bir kapı gibidir. Dünyada artık huzur, barış ve saadetin tesisi için, bir an evvel yanlışlardan vazgeçilmesi doğrulara dönülmesi ve Yeni bir Dünyanın kurulması gerekmektedir ve D-8 hareketi bu manada bir çalışma olarak değerlendirilmelidir" diye konuşmuştu.

D-8'e 2014'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda "Gözlemci Statüsü" verilmişti.