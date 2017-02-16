Necla Sağlam cinayetinde karar çıktı

Zonguldak'ta, Necla Sağlam'ı evinde boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Tolga Kudu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

23 yaşındaki Necla Sağlam'ın evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Kudu, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Sağlam'ın annesi Serpil Gökyer ve taraf avukatları katıldı.

Kudu, son savunmasında, cinayeti işlemediğini iddia ederek, masum olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, Kudu'nun, "kasten adam öldürme" suçunu işlediğine kanaat getirerek, müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Anne Serpil Gökyer, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Ben devletimizden kadınlara ve kızlara yönelik bu tür muamelelerde bulunanları idam etmesini istiyorum. İdam olmadığı sürece bunun arkası kesilmeyecek. Geçen yıl şubattan bu yana 47 kadın hayatını kaybetti. Bizim canımızı yakanların canını yaksınlar" dedi.

Ne olmuştu?

Necla Sağlam 23 Şubat'ta evinde bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetle ilgili maktulün arkadaşları S.Ç, K.Y. ve H.T. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverilmişti.

Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Tolga Kudu, mahkemece 'kuvvetli suç şüphesiyle' tutuklanmış, zanlıdan alınan DNA örnekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı'na gönderilmişti.

DNA incelemesinde, Kudu'dan alınan kan örneği ile maktulün tırnak arasında kalan deri örnekleri uyuşmuştu.