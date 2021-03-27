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Necla Demirbaş, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!

27 Mart 2021 21:36

Aydın'da bir kadın, uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından, evinin önünde kalbine sıkılan 4 kurşunla öldürüldü.

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