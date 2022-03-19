Necla Cemal son yolculuğuna uğurlandı

Çevirmen Necla Cemal (78) son yolculuğuna uğurlandı. Cemal için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Necla Cemal'in ailesi, dostları, medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Teşvikiye Camisi'ndeki törenden sonra Necla Cemal Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gören ve son olarak "çoklu organ yetmezliği" nedeniyle yoğun bakım servisine alınan Necla Cemal, bugün (17 Mart 2022 Perşembe) saat 18.00 sıralarında hayatını kaybetmişti.
TIKLAYIN - Necla Cemal hayatını kaybetti
|1944 yılında İstanbul'da doğan Necla Cemal, orta öğrenimini Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek tahsilini, henüz Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmediği yıllarda Robert Kolej'de yaptı. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası'nda çalışan ve bu kurumdan emekli olan Cemal, uzun süre çevirmenlik yaptı. Necla Cemal, 1971 yılında, halen T24'te yazan Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından Hasan Cemal ile evlendi. Bu evliliğin sona ermesinin ardından Hasan Cemal hayatını Ayşe Sözeri Cemal ile birleştirdi. Necla Cemal'in Hasan Cemal ile evliliğinden doğan kızı Elif Cemal, müzik ve kültür yapımcılığı / yayıncılığı kurumu Pozitif'te yöneticilik yapıyor.