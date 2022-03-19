Necla Cemal son yolculuğuna uğurlandı

1944 yılında İstanbul'da doğan Necla Cemal, orta öğrenimini Üsküdar Amerikan Koleji'nde tamamladıktan sonra yüksek tahsilini, henüz Boğaziçi Üniversitesi'ne dönüşmediği yıllarda Robert Kolej'de yaptı. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası'nda çalışan ve bu kurumdan emekli olan Cemal, uzun süre çevirmenlik yaptı. Necla Cemal, 1971 yılında, halen T24'te yazan Türkiye'nin önde gelen gazeteci ve yazarlarından Hasan Cemal ile evlendi. Bu evliliğin sona ermesinin ardından Hasan Cemal hayatını Ayşe Sözeri Cemal ile birleştirdi. Necla Cemal'in Hasan Cemal ile evliliğinden doğan kızı Elif Cemal, müzik ve kültür yapımcılığı / yayıncılığı kurumu Pozitif'te yöneticilik yapıyor.