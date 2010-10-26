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NEÇİRVAN BARZANİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A)

26 Ekim 2010 02:41

-NEÇİRVAN BARZANİ TÜRKİYE'YE GELDİ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye geldi. Ankara'da çeşitli temaslarda bulunacak olan Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile çalışma yemeğinde biraraya gelecek. Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.   Neçirvan Barzani'nin temasları kapsamında, Irak'ta hükümet kurma süreci ve iç siyasi süreç ele alınacak.  Son dönemde Iraklı pek çok siyasi parti temsilcisi Türkiye'yi ziyaret etti.

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