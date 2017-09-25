Neçirvan Barzani: Türkiye'nin bölgede Kürtlerden iyi dostu yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, tartışmalı bağımsızlık referandumunda oyunu kullandıktan sonra Erbil'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

IKBY'nin asla Türkiye'ye karşı bir tehdit olmadığını ve olmayacağını söyleyen Barzani, "Ankara da bölgede Kürdistan Bölgesi'nden daha iyi bir dostunun bulunmadığını anlamalıdır" dedi. Türkiye ve diğer ülkelerin, "bağımsızlık referandumunun sadece Irak Kürdistanı halkının iradesini yansıttığını görmeleri gerektiğini" belirten Barzani, "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit değiliz, olmayacağız. Türkiye'nin iç işlerine de karışmayacağız. Ne şimdi, ne de gelecekte. Biz iyi bir komşu olmak istiyoruz" diye konuştu.

"İki aydır randevu alamadım"

Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın haberine göre, Kürtlerin tutumunu Türk yetkililer nezdinde açıklığa kavuşturmak amacıyla iki aydır Türkiye'ye gitmek istediğini, ancak kendisine bu fırsatın tanınmadığını söyleyen Barzani, "Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi adına şunu söylemek isterim ki, Türkiye'nin bu bölgede Kürdistan Bölgesi ve Kürtlerden daha iyi bir dostu yoktur. Ulaşmak için çok çalıştığımız bu ilişkinin referandum sonucundan etkilenmemesini umuyorum" dedi.

Bağımsızlık referandumunun Türkiye'yi de diğer komşu ülkeleri de tehdit etmediğini belirten Barzani, "referandum kararını Türkiye ya da İran'a tehdit olarak değil, Kürt ve Irak hükümetleri arasındaki sorunlar nedeniyle aldıklarını" söyleyen ve "Türkiye'nin Irak'taki sorunlarımızı ve çektiklerimizi anlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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DW/BK,CÖ