Neçirvan Barzani, referandum sonrası ilk kez Türkiye'de (2)

BARZANİ PARİS\'E ULAŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, karayolu ile geldiği Şırnak\'tan İstanbul\'a oradan da uçak ile Fransa\'nın başkenti Paris\'e gittiği öğrenildi.

Kuzey Irak\'ta, 25 Eylül\'de yapılan \'bağımsızlık referandumu\'nun ardından ilk kez karayolu ile Habur Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye gelen Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'ndan özel uçak ile önce İstanbul\'a, ardından Fransa\'nın başkenti Paris\'e gittiği öğrenildi. Barzani\'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un davetlisi olarak bir heyet ile birlikte Türkiye üzerinden Paris\'e geçtiği öğrenildi.