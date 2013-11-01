Neçirvan Barzani, Erdoğan'la petrolü konuştu

Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin Türkiye ziyaretinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’de dün İstanbul’a gelerek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Enerji konusu görüşmenin ağırlıklı gündemi olurken, bölgede çıkartılan petrolün Türkiye üzerinden ihracının yapılması ele alındı.

Radikal'de yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan ile IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşme sonrası açıklama Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizai’den geldi. Neçirvan Barzani’nin bu yıl üçüncü kez Türkiye’ye geldiğini, son ziyaretin de Başbakan Erdoğan’ın daveti üzerine gerçekleştiğini hatırlatan Dizai, toplantılarda hem Kürdistan yönetimi ve Ankara arasındaki ikili ilişkiler hem de enerji konusu ele alındığını söyledi. Enerji alanında IKBY ile Türkiye arasında bir dosya üzerinde çalışma yürütüldüğünü, bu konuda belli bir noktaya gelindiğini aktaran Dizai, “Yakın bir zamanda petrol hattı faaliyete geçecek. Bölgenin petrol zenginliğini Türkiye üzerinden ihraç etmek istiyoruz. İki taraf da bu konuda zaten bir anlaşma içinde” değerlendirmesinde bulundu.

'Yasadışı bir antlaşma yapmadık'

Petrol anlaşmaları konusunda Bağdat yönetiminin itirazlarına atıfta bulunan Dizai, yasa dışı bir antlaşma yapmadıklarını belirterek, “Irak Kürdistan yönetimi yasaları uyguluyor. Bizim yaptığımız yasaldır. Irak Anayasası’nda belirtildiği gibi bütün doğal kaynakların sahibi Irak halkıdır. Petrol satışa çıkınca Irak’ın faydasına olacaktır. Bu inancı taşıyoruz. Türkiye dahil iki tarafın da (Bağdat-Erbil) faydasınadır. En yakın zamanda (Petrol satışının) faaliyete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

'Ankara-Bağdat yakınlaşmasından endişe duymuyoruz'

Görüşmelerde Türkiye ve Irak ilişkilerinin de ele alındığına değinen Dizai, Erbil’in Ankara-Bağdat yakınlaşmasından bir endişe duymadığını belirterek, “Türkiye’nin ilişkileri şu anlama gelmiyor ki eğer Bağdat’la ilişkiler gelişirse Erbil ile ilişkiler geriye dönecek. Böyle bir durum yok. Tam tersine Erbil ile de ilişkiler devam edecek” dedi.