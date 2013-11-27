Neçirvan Barzani: Petrol akışı yılbaşından önce

Ankara'ya gelen Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Kuzey Irak petrolünün yılbaşından önce Türkiye'ye akışının başlayabileceğini belirtti.

Barzani, petrol işbirliğine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Başbakan Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı taner Yıldız ile görüşecek olan Barzani, Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Barzani, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının yılbaşından önce başlamasını umduğunu söyledi.

Türkiye ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasında daha önce petrol ve doğalgaz arama çıkarma ve taşıma konularında mutabakata varılmış, o mutabakat ile ilgili anlaşma taslakları hazırlanmıştı.

Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretinde, o taslaklara imza atılması ve anlaşmanın hayata geçirilmesi gündeme gelecek.

Ancak Irak Merkezi Yönetimi'nin hassasiyeti de gözönüne alınarak imzanın daha sonraki günlere de bırakılabileceği belirtiliyor.