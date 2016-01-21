Neçirvan Barzani: IŞİD ile savaşta yalnız bırakıldık

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, dünya adına IŞİD ile savaştıkları halde mali anlamda yalnız bırakıldıklarını söyledi.

Bölgesel Kürt Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu, bir süreden bu yana artan ekonomik krizi görüşmek üzere Başbakan Neçirvan Barzani başkanlığında toplandı. Toplantıya Erbil, Halepçe ve Duhok'tan yetkililerin katıldığı halde diğer Kürt partisi Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği'nin etkin olduğu Süleymaniye'den ise kimsenin katılmadığı kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Başbakan Barzani, şeffaflık konusunda düşülen şüpheden dolayı, halkın gelir ve giderler hakkında bilgilendirilmesi için hükümetin kapsamlı bir bilgi ve veriler açıklamak için çalışma yaptığını söyledi. Başbakan Barzani, ekonomik krizin Irak'taki Kürdistan Bölgesi'ne özgü olmadığını, dünya genelinde etkili olduğunu vurguladı. Neçirvan Barzani, “Petrol gelirine sırtını dayayan birçok büyük ülke, ekonomik krizden etkilendi. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşten en büyük zararı Kürdistan Bölgesi gördü" dedi.

"IŞİD'le savaşta mali açıdan Kürdistan Bölgesi'ne hiç yardım yapılmıyor"

Başbakan Neçirvan Barzani, Irak'taki merkezi yönetim tarafından sürekli kesintiye uğrayan bütçenin yanı sıra, IŞİD'le sürdürdükleri savaş, Suriye'den kaçan 1 milyondan fazla mültecinin Irak'taki Kürt bölgesinde barınması ve petrol fiyatlarındaki büyük düşüşün bölgesel yönetimi çok zor durumda bıraktığını anlattı. Barzani, Irak'taki Kürt Bölgesi'nde 1991'den bu yana bu kadar büyük bir ekonomik kriz görülmediğini ifade ederken şöyle konuştu:

"Hükümet elindeki gelirle idare etmek durumdadır. Yanlış anlaşılmaların ve yaşanacak karışıklıkların önüne geçilmesi için de medya, siyasi partiler ve bakanlıkların mesajlarını halka doğru iletmesi gerekiyor. Kürdistan Bölgesi borç para alamadığı gibi para basmıyor. Çok yalnızız. Aynı zamanda dünya adına savaşıyoruz. IŞİD'le savaşta mali açıdan Kürdistan Bölgesi'ne hiç yardım yapılmıyor. Maliye ve işleyiş konusunda eksiklerimiz var. Ciddi reformları yapmamız gerekiyor. Birbirimize destek vererek bu dönemi atlatalım."